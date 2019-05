Por qué Rotten Tomatoes ahora exige que compruebes que viste la película que reseñas

Rotten Tomatoes ahora exige que sus usuarios comprueben que fueron a ver la película que reseñan. Aquí explicamos los antecedentes.

Rotten Tomatoes y Metacritic se han convertido tal vez en los dos sitios de referencia obligatoria para nuevos estrenos de cine. Pero esto también le ha traído varios problemas a ambos sitios. Sobre todo con usuarios que ejecutan acciones poco amigables con la comunidad y las propias cintas.

Es por ello que Rotten Tomatoes ha anunciado un cambio radical en su plataforma. En donde los usuarios no podrán reseñar una película de estreno en salas de cine; a menos que comprueben que compraron un boleto para ver el filme que están criticando.

Hay antecedentes directos que parecen sugerir que esta es una medida preventiva contra los trolls. Ahí está el caso de Capitana Marvel. En donde las críticas de misoginia se desataron en el sitio para hundir la calificación de la cinta. Todo semanas antes de que siquiera se estrenase en cines.

Hasta ahí todo luce como una medida extrema pero relativamente entendible por esa clase de antecedentes. Sin embargo hay una historia más detrás de todo; y todo este cambio en realidad tendría como principal motivante el dinero.

Un artículo del Variety indaga sobre la medida y encuentra un detalle que no puede evitar notarse. Rotten Tomatoes es propiedad de Fandango. Una plataforma dedicada a la compra de boletos de cine en línea.

Así que el hecho de comprobar la compra de un boleto, hecho de forma automática si se adquirió a través de Fandango, sería en el fondo una estrategia para impulsar las ventas en su servicio.

Esto lo ha negado su chief marketing officer Lori Pantel, ya que también tendrían acuerdos para validar compras con otras cadenas de la competencia o con sistemas tradicionales, como son MC Theatres, Regal y Cinemark:

Absolutamente no [es para beneficiar a Fandango]. Estamos abiertos a cualquier socio que quiera subir a bordo. Se trata de la escala y la conveniencia a medida que iniciamos la temporada de películas de verano.

Esto no quiere decir que ahora los usuarios no podrán publicar críticas de películas en Rotten Tomatoes si no compraron su boleto con alguno de los socios de Fandango.

Podrán seguir redactando como antes. Pero ahora el algoritmo de visibilidad le dará preferencia a los usuarios que comprobaron su compra.