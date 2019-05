Estos son los juegos "gratuitos" de PlayStation Plus para junio

Sony Interactive Entertainment ha anunciado la línea de juegos "gratuitos" de PlayStation Plus correspondientes al mes de junio, que como sabrán son los juegos que pueden descargar y jugar sin costo mientras cuenten con suscripción al servicio.

Así que sin más, los títulos para este mes son Borderlands: The Handsome Collection y Sonic Mania para PlayStation 4 que son descritos de la siguiente forma:

¿Están emocionados por el lanzamiento más adelante este año de Borderlands 3? Es hora de regresar a la franquicia con Borderlands: The Handsome Collection, la incluye Borderlands 2 and Borderlands: The Pre-Sequel, y reencontrarse con la serie FPS enfocada en botín de Gearbox.

The Handsome Collection no solo incluye todos los DLC de ambos juegos, mejora el multijugador local y trae gráficas remasterizadas, si están jugando algún título en PS3 también pueden traer sus datos grabados y empezar donde quedaron, en la versión de PS4.