Estos son los juegos "gratuitos" de PlayStation Plus para mayo

Sony Interactive Entertainment ha anunciado la línea de juegos "gratuitos" de PlayStation Plus correspondientes a este mes de mayo, que como sabrán son los juegos que pueden descargar y jugar sin costo mientras cuenten con suscripción al servicio.

Así que sin más rodeos, los títulos para este mes son Overcooked! y What Remains of Edith Finch para PlayStation 4 que son descritos de la siguiente forma:

Overcooked!

Construido específicamente con el cooperativo local en mente, Overcooked! es una experiencia divertida, frenética y a menudo hilarante para hasta cuatro jugadores. Ustedes y sus amigos unen fuerza para convertirse en un equipo de chefs y trabajar contra el reloj para cocinar platos que los hambrientos clientes piden. Con un fuerte énfasis en el trabajo en equipo y la sincronización, necesitarán comunicarse con cada uno de sus amigos para picar vegetales, fritar carne, aplicar salsas, finalizar los platos preparados, y más, todo sin que la cocina se incendie.

Con su adorable y colorido estilo, un gran rango de platos y capas de cocina, controles sencillos, gameplay accesible y un enfoque en bromas tontas, Overcooked! es el juego perfecto de grupo para gamers y no gamers por igual. Jueguen solos o disfruten de competitivos modos cooperativos para hasta cuatro jugadores.

What Remains of Edith Finch

De los creadores de The Unfinished Swan, el galardonado What Remains of Edith Finch es una experiencia surreal y muy original. Como el último maldecido en la línea de la familia Finch, visiten su antigua casa familiar y descubran más sobre las muertes de sus familiares a través de una única narrativa interactiva.

Sombría, estimulante y a veces muy conmovedora, What Remains of Edith Finch es una de las gemas de esta generación. Si la dejaron pasar la primera vez, esta es la oportunidad de experimentarla. Ganador de Best Game 2017 de la British Academy Games Award (BAFTA), premio a Best Narrative en Game Developers Choice Awards 2018 y más, el juego que le siguió a The Unfinished Swan del desarrollador Giant Sparrow, es realmente una experiencia especial.