Ya se estaría trabajando en la película de Star Wars: Knights of the Old Republic

Así lo indica un reporte que incluso menciona que el proyecto ya tiene guionista.

El mes pasado vimos que Kathleen Kennedy comentó en Star Wars Celebration que estaban trabajando en algo relacionado a Star Wars: Knights of the Old Republic, y ahora tenemos que ha surgido un reporte que asegura que Lucasfilm ya está trabajando en una película basada en esta grandiosa historia.

El sitio BuzzFeed News asegura que tres fuentes cercanas al proyecto les confirmaron que ya está en desarrollo la película de Star Wars: Knights of the Old Republic, señalando incluso que el guión está siendo escrito por Laeta Kalogridis, una mujer que ha participado en series y cintas como Altered Carbon, Avatar, Terminator Genisys, Shutter Island y Alita: Battle Angel.

Se dice que esta adaptación podría ser una trilogía que comenzaría con la historia del aclamado videojuego lanzado en 2003 que se ubica unos 4000 años antes de las películas que involucran a los Skywalker, cuando Darth Malak comienza el ataque contra la Antigua República.

No cabe duda de que la adaptación de KOTOR a la pantalla grande podría ser algo genial, así que esperemos que se haga un buen trabajo en caso de que se confirme de forma oficial.

Viene mucho de Star Wars en el futuro

En diciembre se estrenará The Rise of Skywalker dirigida por J.J. Abrams para cerrar la saga de la familia Skywalker, y será hasta 2022 que veremos la primera película de una nueva trilogía creada por David Benioff y D.B. Weiss – creadores de la serie Game of Thrones.

Además, en la pantalla chica también veremos series como The Mandalorian y una más centrada en el personaje de Cassian Andor de Rogue One.

¿Qué les parece la idea de una película basada en la historia de Star Wars: Knights of the Old Republic?