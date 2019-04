Knights Of The Old Republic tendrá película o serie de TV

Las plegarias han sido escuchadas.

Prácticamente todos los fans de Star Wars coinciden en que el legendario Knights Of The Old Republic es una de las mejores cosas que nos ha dado esta franquicia.

En el momento de mayor furor y popularidad de este juego hubo bastantes peticiones por adaptarlo y llevarlo al cine. Eso nunca sucedió, pero ha llegado el momento de cambiar la historia.

Como cereza en el pastel para el cierre de la Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy fue entrevistada por MTV; y ahí reveló que hay un proyecto sobre Knights Of The Old Republic:

#Lucasfilm president Kathleen Kennedy talked to us about the future of #StarWars – including a Knights of the Old Republic movie and female filmmakers taking the helm, as well as Palpatine’s surprise return in the trailer for @StarWars #EpisodeIX pic.twitter.com/HCjEhdlRv7 — MTV NEWS (@MTVNEWS) April 16, 2019

Todo se encontraría en una etapa muy temprana. A un grado tal que ni siquiera han decidido si harán una película una serie de televisión. Pero lo que sí es un hecho es que en Lucasfilm están evaluando cómo adaptar esta historia.

Knights Of The Old Republic, para quienes no lo saben, tuvo su origen en el año 2003 como un videojuego para la primera Xbox. Ahí se contaba la historia ancestral de los primeros Caballeros Jedi y Sith. Todo cuatro mil año antes de la historia narrada en las trilogías que todos conocemos.

La complejidad de su sistema de juego y la riqueza de su trama; que dejaba a cualquiera elegir entre el Lado Oscuro o La Fuerza lo volvieron un título de culto que tuvo su merecida secuela, The Sith Lords en el año 2004.

Un par de años después Dark Horse lanzó una serie de cómics que extendían aún más la historia del universo Star Wars en ese periodo. Desde entonces los fans piden por una película. Y parece que por fin la tendrán.

Pero será necesario armarse de paciencia. Las posibilidades de que esto suceda hasta dentro de bastantes años son elevadas.

E incluso, si The Mandalorian es un éxito rotundo también es factible que la adaptación acabe como una serie exclusiva de Disney+.