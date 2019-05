George RR Martin reseña Avengers: Endgame y confirma series de Game of Thrones

Los spin-offs de Game of Thrones no están muertos.

Los fans de Game of Thrones pasaron un momento de alta tensión hace algunos días. Y no fue por los episodios de la temporada final de la saga. Si no por la aparente muerte de las nuevas series derivadas de esta franquicia.

Hace un par de semanas reportamos cómo Bryan Cogman, guionista y productor ejecutivo de la actual serie reveló que su spin-off para Game of Thrones había sido cancelado.

Esto detonó la alarma de varios seguidores de Game of Thrones. El destino de esta franquicia parecía incierto con su final tan cerca. Pero George RR Martin, padre de ese universo, llegó a aclarar todo.

El amigable escritor publicó en su blog oficial una imperdible y extensa entrada en donde se puso a hablar de lo que ha estado haciendo todo este tiempo.

Partió con una reseña de Avengers: Endgame, en donde los elogios y su perspectiva resultan realmente interesantes:

Vi la nueva película de los Vengadores anoche. ENDGAME es increíble. Felicitaciones a los escritores y directores. No puedo creer que hayan reunido a todos esos personajes en una película, y aún así lograron hacerles justicia a todos. La batalla final fue épica, emocionante, emocionante, llena de giros y vueltas… y extrañamente hermosa. Pero las escenas de personajes anteriores en la película realmente fue lo mejor para mí. La apertura con Hawkeye, las escenas de Ant-Man, los momentos de Tony Stark … Stan Lee habría estado orgulloso.

Sin embargo la parte más interesante vino cuando se puso a hablar de las futuras producciones para su franquicia de Game of Thrones. En donde reveló que las nuevas series no están en realidad muertas. Aunque al parecer pasan por un proceso de reestructura:

Hablando de televisión, no te crean todo lo que leen. Los informes de internet son notoriamente poco fiables. Tenemos cinco programas sucesores de JUEGO DE TRONOS diferentes en desarrollo (no me gusta el término "spinoffs") en HBO, y tres de ellos todavía están avanzando muy bien. Lo que no debo llamar THE LONG NIGHT se grabará a finales de este año, y otros dos programas permanecen en la etapa de guión, pero siguen avanzando. ¿Sobre qué tratan? No puedo decir.

Así que ahora todo queda claro. El proyecto de Cogman habría sido rechazado. Pero hay muchas cosas activas aún.