Game of Thrones: Starbucks tuvo miles de millones de publicidad gratis

Por momentos pareciera que la fe en torno a Game of Thrones va en caída libre con su temporada final. Sin embargo los errores de producción y lo tacaño que se puso HBO han dado espacio a fenómenos virales muy interesantes.

Un perfecto ejemplo de ello es lo que sucedió con el supuesto vaso de Starbucks; que se coló en un escena supuestamente solemne del cuarto episodio de la última temporada.

Daenerys Stormborn of House Targaryen, the First of Her Name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains, and Drinker of Pumpkin Spice pic.twitter.com/BOPdolRhXz

— Ira Madison III (@ira) May 6, 2019