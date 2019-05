Vaso de Starbucks aparece ¿por error? en Game of Thrones

Game of Thrones logró que nos reconciliáramos con la serie un poco luego del brutal episodio de anoche: The Last of the Starks.

Ese cierre del episodio realmente fue espectacular, pero las redes sociales reventaron por una situación completamente ajena. En donde más de uno sugiere que el capítulo debió llamarse The Last of the Starbucks.

Y es que muchos notaron la presencia de un vaso de esta cadena de cafeterías por ahí perdido en el set; durante una escena crucial para el desarrollo del destino de los personajes:

Daenerys Stormborn of House Targaryen, the First of Her Name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains, and Drinker of Pumpkin Spice pic.twitter.com/BOPdolRhXz

— Ira Madison III (@ira) May 6, 2019