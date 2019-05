Final de Game of Thrones provocó que Kit Harington fuera internado en clínica de rehabilitación por estrés y alcoholismo

Amistades de Kit Harington confirmaron que después de grabar sus últimas escenas en Game of Thrones, el actor recayó en la depresión y el alcohol.

Game of Thrones mantuvo a su público fiel durante los ocho años que duró la serie. A pesar de que algunos tuvieran críticas sobre la última temporada, el episodio final dejó todo tipo de impresiones y batió récords de audiencia. Después de su partida, muchos se sintieron se sintieron vacíos por dentro, incluso sus actores. Sin embargo, probablemente a quien más le afectó este hecho es el actor que interpretó a Jon Snow, Kit Harington.

Reportes recientes confirmaron que Kit Harington ha estado internado en una clínica de rehabilitación desde inicios de mayo. Según fuentes cercanas al actor, terminar Game of Thrones lo afectó muchísimo. Esto solo fue un confirmación de lo que ya habíamos visto hace tiempo. En el documental "The Last Watch" nos dimos cuenta de cómo terminó sumamente conmovido al enterarse de las acciones de su personaje para el último episodio.

Por otro lado, en diversas entrevistas Harington confirmó lo mucho que le dolió acabar la serie:

"El día del último rodaje me sentía bien… hasta que hice mi última toma y empecé a hiperventilarme un poco. Cuando gritaron "¡Corte!", quedé putamente destrozado. Fue un ataque de alivio y pena por no poder volver a hacer esto".

En repetidas ocasiones Harington ha hecho públicos sus problemas de depresión. Esto particularmente se hizo notorio después de que su papel en Game of Thrones se hiciera tan relevante al final de la temporada 5. Según él, los nervios y la presión de ser un personaje principal fueron factores terribles para su estado de ánimo.

Cuando te conviertes en el personaje decisivo de un programa de televisión, y el programa está en la cima del éxito, el enfoque en ti es terriblemente aterrador (…) No fue un buen momento en mi vida. Sentí que debía mostrar que era la persona más afortunada del mundo, cuando en realidad me sentía muy vulnerable".

A lo largo del año pasado el actor apareció en fotos y videos en los que se le veía en notorio estado de embriaguez. De hecho, terminaron sacándolo de un bar en Nueva York por comportarse de forma agresiva. Parece que desde hace tiempo lleva abusando del alcohol.

Buscando ayuda

Los representantes de Harington terminaron confirmando recientemente que el actor se encuentra ahora en un "retiro de bienestar". Esto, con el propósito de "trabajar en algunos problemas personales".

Según reportes, Harington ingresó en un centro de salud mental de Connecticut, Estados Unidos a inicios de mayo. Desde allí ha estado recibiendo ayuda psicológica y practicando la meditación y terapia cognitivo-conductual. Todos estos cuidados le ayudarían a combatir el estrés, el agotamiento y el abuso del alcohol en un tratamiento que cuesta 120.000 dólares al mes.

Reportes señalan que el actor ha estado utilizando este tiempo positivamente para trabajar en la recuperación de su salud mental. Además, se sabe que su esposa, la actriz Rose Leslie (Ygritte) ha estado apoyándolo de forma muy comprensiva.

Esperemos una pronta y correcta recuperación de quien nos regaló tantos momentos en Game of Thrones como Jon Snow.