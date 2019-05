Game of Thrones "The Last Watch": El trailer del documental que muestra la última escena de Daenerys y llorando a Jon Snow

Este lunes 13 de mayo se presentó el primer trailer del documental de Game of Thrones que se mostrará el próximo lunes 26 de mayo.

Game of Thrones "The Last Watch", así se llama el documental que este domingo 26 de mayo presentará HBO y que en más de dos horas de duración entregará entretelones detrás de cámaras de cómo se filmó la exitosa serie y sobre todo presentará detalles del último capítulo.

En este adelanto se puede ver una imagen de Kit Harrington (Jon Snow) llorando ante la muestra de una de las últimas escenas de la serie.

Además vemos a todos los actores congregados alrededor de una mesa celebrando y también varias imágenes de escenas que se grabaron con fondo verde.

La última escena de Daenerys en Game of Thrones

Otra de las particularidades de este documental y del trailer que acá les entregamos, es que se muestra la grabación de la última escena de de Daenerys Targaryen (la actriz Emilia Clarke).

El documental "The Last Watch" se estrenará el domingo 26 de mayo a las 21:00 horas del Este por HBO.