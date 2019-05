"Los Avengers hundieron mi Titanic": James Cameron felicita a Marvel por superarlo

James Cameron, por lejos uno de los directores más exitosos económicamente de todo Hollywood, twitteó esta mañana sus felicitaciones a Kevin Feige y el equipo de Avengers: Endgame, tras haber superado la recaudación de una de sus cintas más galardonadas: Titanic.

— James Cameron (@JimCameron) May 9, 2019

El texto reza:

Un iceberg hundió al Titanic real. Fueron necesarios los Avengers para hundir a mi Titanic. Todos aquí en Lightstorm Entertainment aplaudimos su fantástico logro. Han demostrado que la industria del cine no sólo está viva, ¡Es más grande que nunca!

Endgame sobrepasó ampliamente a la película del año 1997, la que consiguió más de dos mil cien millones de dólares en recaudación total, llegando a una cifra astronómica de US$2.300.000.000 (dos mil trescientos millones de dólares).

Gracias a eso, la cinta de Feige -y el cierre a una nueva etapa de la franquicia Avengers- se convirtió en la segunda película con mayor recaudación de la historia.

¿Qué película está en el primer lugar? Para sorpresa de nadie, es otra de James Cameron: Avatar, que lleva una década completa como primera en el podio, con dos mil setecientos millones de dólares recaudados.

La animosidad entre Cameron y Marvel es bastante extraña, sobre todo después de ciertos comentarios del aclamado director contra la fábrica de películas de superhéroes en una entrevista a Indiewire. En aquella oportunidad, Cameron disparó a quemarropa:

Espero que nos fatiguemos muy pronto de Avengers (…) No es que las películas no me gusten. Es solo… por favor, hay otras historias que contar además de machos hiper-gonádicos sin familia desafiando la muerte por dos horas y rompiendo ciudades en el proceso.