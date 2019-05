Amazon cancela The Tick después de solo dos temporadas

Se ha dado a conocer que Amazon ha decidido cancelar la serie "The Tick" después de solo dos temporadas (vía Variety).

Fue Ben Edlund, creador de la serie y el personaje, el que reveló la noticia a través de su cuenta en Twitter donde habló acerca de la decisión.

Meanwhile thank u from my heart's bottom to all the fans who've shared their love with us and the show. Thank you sweet #LunaTicks and #LunaTickArmy for your militant affection 🙂 We want to find a place to make more. That is the mission now and we are on it.

— ben_edlund (@ben_edlund) May 16, 2019