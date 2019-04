Xbox: Estos son los juegos "gratuitos" de Games with Gold para mayo de 2019

Este mes la línea de juegos no es tan buena, con títulos como Marooners y The Golf Club 2019.

Microsoft ha anunciado los juegos del programa Games with Gold de Xbox correspondientes a mayo de 2019 donde se incluyen títulos como Marooners y The Golf Club 2019.

Como saben, estos son los juegos que pueden descargar "gratis" si es que cuentan con suscripción al servicio Xbox Live Gold.

Sin más, a continuación tienen los Games with Gold de Xbox para el mes próximo:

Xbox One

Marooners – Disponible del 1 al 31 de mayo

Es hora de empezar la diversión con los extravagantes juegos de fiesta de Marooners. Juega con hasta 6 amigos en línea o desde la comodidad de tu casa, búrlate sádicamente de su desgracia, o persíguelos y acósalos incluso después de que mueras mientras peleas en 25 juegos y escenarios diferentes. Prepárate para experimentar una acción intensa, cambiando de juego cuando menos lo esperes. Corre, salta y golpea a quien se cruce en tu camino a la victoria.

The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour – Disponible del 16 de mayo al 15 de junio

Recorre los campos de The Golf Club 2019 con PGA Tour. Juega en el modo carrera PGA Tour con licencia oficial, prueba tus habilidades en los maravillosos campos de golf recreados como TPC Boston, TPC Sawgrass y más para competir por la codiciada Copa Fed Ex. Gracias a su enfoque en la autenticidad y el realismo, la personalización y la competencia en línea contra amigos, este título es ideal tanto para los fans del golf como para los nuevos jugadores.

Xbox 360

Earth Defense Force: Insect Armageddon – Disponible del 1 al 15 de mayo

Defiende la tierra a toda costa en Earth Defense Force: Insect Armageddon. Incontables alienígenas e insectos gigantes han invadido el planeta y solo la Earth Defense Force puede detenerlos. Sé parte de la acción de este juego para aniquilar a todos los insectos, incluso si eso implica destruir cada rincón de la ciudad. Utiliza las más de 300 armas, aeropropulsores y armaduras tácticas para defender a la humanidad.

Comic Jumper – Disponible del 16 al 31 de mayo

Únete a la aventura de los cómics en Comic Jumper. Tras el fracaso de su cómic de acción, el capitán Smiley se ve obligado a trabajar por contrato y ganar dinero solucionando los problemas de otros cómics. Disfruta los diferentes géneros — fantasía, Edad de Plata, modernos y manga— para reunir los fondos necesarios y relanzar su propia serie.

Cabe recordar que como es costumbre los dos títulos de Xbox 360 se pueden jugar en Xbox One a través del programa de retrocompatibilidad.

Y por si se les ha pasado, recuerden que aún tienen algunos días para descargar la mayoría de los Games with Gold de este mes de abril incluyendo The Technomancer, Outcast: Second Contact y Ghost Recon Advanced Warfighter 2.

Generalmente los juegos del programa Games with Gold son buenos, pero para este mes me parece que no vienen tan atractivos como otras ocasiones. ¿A ustedes qué les parecieron los juegos gratis de Xbox Live Gold para mayo?