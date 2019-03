Xbox: Estos son los juegos "gratuitos" de Games with Gold para abril de 2019

Incluyendo Star Wars Battlefront II para Xbox original, The Technomancher y más.

Microsoft ha anunciado los juegos del programa Games with Gold de Xbox correspondientes a abril de 2019 donde se incluyen títulos como Star Wars Battlefront II para Xbox original y The Technomancher.

Como sabrán, estos son los juegos que pueden descargar "gratis" si es que cuentan con suscripción al servicio Xbox Live Gold.

Sin más, a continuación tienen los Games with Gold de Xbox para el mes próximo:

Xbox One

The Techomancher – Disponible del 1 al 30 de abril

Juega como un guerrero brujo en ascenso en este RPG de acción. Temido y respetado por todos, desarrollarás tus poderes con cuatro árboles de habilidades de combate diferentes basados en tres estilos de pelea distintos. Crea tus propias armas, participa en conversaciones dinámicas y explora ciudades perdidas mientras tus acciones alteran considerablemente el curso de la historia y del mundo.

Outcast: Second Contact – Disponible del 16 de abril al 15 de mayo

Juega el remake de este clásico título de culto que marcó la pauta para los videojuegos de mundo abierto y transformó el género de acción y aventura en Outcast: Second Contact. Prepárate para recorrer Adelpha, un mundo extraño, tan hermoso como mortífero, en el que explorarás la magia y la ciencia y deberás tomar las decisiones correctas para salvar el destino de dos universos.

Xbox 360 – Xbox

Star Wars Battlefront II – Disponible del 1 al 15 de abril

Únete a una batalla en una galaxia muy, muy lejana en el clásico juego de Star Wars Battlefront II. Juega en el modo de campaña que sigue la historia de un veterano de la legión de élite 501 o disfruta de los múltiples modos de juego. Pelea en el frente de batalla, pon a prueba tu poderosa fuerza de Jedi o alístate en combates aéreos en tus naves favoritas a través de 16 ubicaciones exóticas.

Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 – Disponible del 16 al 31 de abril

Defiende la nación de los insurgentes transfronterizos en Tom Clancy’s Ghost Recon: Advanced Warfighter 2. En este juego de acción táctica, deberás dirigir tu propia unidad y completar misiones en condiciones de clima dinámico, con ciclos diurnos y nocturnos en tiempo real. Tendrás únicamente 72 horas para derrotar al enemigo en terrenos montañosos, pueblos pequeños y entornos urbanos.

Cabe recordar que como es costumbre los dos títulos de consolas anteriores se pueden jugar en Xbox One a través del programa de retrocompatibilidad.

Y por si se les ha pasado, recuerden que aún tienen algunos días para descargar la mayoría de los Games with Gold de este mes de marzo incluyendo Adventure Time: Pirates of the Enchiridion, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 y Metal Gear Rising: Revengeance.

Y bien, ¿qué les parecieron los juegos gratis de Xbox Live Gold para abril?