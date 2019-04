EN VIVO: Revelan la primera foto real de un agujero negro

La foto real de un agujero negro será el esperado anuncio que este miércoles 10 de abril dará un grupo de científicos a las 09:00 horas EST (revisa acá tu horario local).

Sagitario A es el agujero negro inmenso que tiene cuatro veces más de masa que nuestro Sol, que saldrá a la luz.

Una colaboración internacional de científicos llamada Event Horizon Telescope está publicando los resultados de un intento de fotografiar Sagitario A y todo se verá en vivo en el siguiente streaming que puedes seguir aquí:

Es la primera vez que se mostrará un agujero negro real, ya que hasta ahora todas sus representaciones son sólo artísticas.

Uno de los misterios que se intentará dilucidar con el estudio de Sagitario A, es probar la relatividad, entender por qué la gravedad, no funciona como se espera en la mecánica cuántica.

Of the 11 observatories planned for the Event Horizon Telescope array, 8 participated in #EHTblackhole observations in 2017. Here is a collage (with older photos!) from the #NSFfunded animation made at @saoastro, to be found on our Youtube channel — https://t.co/U37EF3IlTI. pic.twitter.com/9UUrynnmvD

— Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) April 8, 2019