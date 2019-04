Conozcan el universo expandido de The Division

La franquicia de videojuegos ha encontrado espacio en otos medios de entretenimiento.

Uno de los videojuegos que más está dando de qué hablar en la actualidad es The Division 2, y para los que están interesados en conocer más al respecto tenemos que Ubisoft nos ha recordado detalles del universo expandido de The Division.

Y es que esta franquicia de videojuegos ha encontrado espacio en otros medios de entretenimiento, incluyendo cómics, una miniserie, libros e incluso en el futuro se estrenará una película en la pantalla grande.

A continuación tienen las diferentes opciones para conocer más sobre los Agentes de The Division:

1- En Tinta y Papel

Ubisoft lanzó Tom Clancy's The Division: New York Collapse que es un manual de superviviencia escrito por el autor de ciencia ficción Alex Irvine donde pone como protagonista a una mujer que ilustró su diario con una serie de notas, consejos, mapas y detalles que nos dan una visión más amplia sobre los eventos en Nueva York y los orígenes de la llamada Fiebre del Dólar.

Además, recientemente se estrenaron los libros Tom Clancy’s The Division: Broken Dawn y The World of Tom Clancy's The Division, el primero es de Alex Irvine donde se narra el heroísmo del Agente Aurelio Diaz y de la civil April Kelleher meses después de que el virus se propagara por los Estados Unidos.

Por su parte, el segundo libro es un compilado de 160 páginas que contiene todo lo que se debe saber sobre el juego.

2- Las viñetas de un mundo post-apocalíptico

Dark Horse Comics lanzó una serie con el nombre Tom Clancy's The Division: Extremis Malis que es una novela gráfica que relata la historia del Agente Caleb Dunne mientras sigue la pista de una misteriosa mujer acusada de asesinar a su compañero de misiones. En Estados Unidos ya se pueden conseguir los tres primeros números.

3- Luces, cámaras y acción

En 2016 se lanzó en YouTube una miniserie de cuatro capítulos llamada The Division: Agent Origins que presenta una historia que se lleva a cabo 18 días después de la catástrofe y trata sobre la temeridad de un grupo de agentes especializados que fungen como la última línea de resistencia de la civilización.

Y por supuesto lo más esperado es el largometraje de The Division que será dirigido por David Leitch (Deadpool 2, John Wick) y será protagonizado por Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain. La cinta aún se encuentra en fase de pre-producción y estará basada en la primera entrega.

The Division 2 está disponible en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC.