Taquilla de Avengers: Endgame debe donarse a empleados, Bernie Sanders

Avengers: Endgame sigue con su paso brutal por la taquilla de Estados Unidos y todo el resto del mundo. Su éxito en las salas de cine ha sido tal que la cinta ya rompió cientos de récords globales.

Son toneladas de billetes las que ha generado el cierre de la Infinity Saga en el Universo Cinematográfico de Marvel. Así que sólo era cuestión de tiempo para que alguien lo convirtiera en un asunto político anticapitalista.

Y el elegido para hacerlo fue Bernie Sanders, este popular Senador Democrata que en algún punto fue aspirante de candidato a la presidencia del país, hasta que llegó Hillary Clinton.

Sanders usó su cuenta de Twitter, básicamente para hacer un llamado a Disney y solicitarle que done todas las ganancias de Avengers: Endgame a los trabajadores que empleó Disney:

What would be truly heroic is if Disney used its profits from Avengers to pay all of its workers a middle class wage, instead of paying its CEO Bob Iger $65.6 million – over 1,400 times as much as the average worker at Disney makes. https://t.co/NrcFSk4LZc

— Bernie Sanders (@SenSanders) April 29, 2019