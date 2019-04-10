Videojuegos
PlayStation Store tiene venta especial de Pascua exclusiva para Latinoamérica
Grandes descuentos en títulos como The Crew 2, The Witcher 3, Ghost Recon Wildlands y más.
Sony Interactive Entertainment ha anunciado el arranque de la Promoción de Pascua en PlayStation Store que ha llegado en exclusiva para Latinoamérica.
Esta venta especial ofrece descuentos de hasta el 75 por ciento, o hasta 85 por ciento para suscriptores de PlayStation Plus, en una selección de títulos que incluyen The Crew 2, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands y muchos más.
Esta Promoción de Pascua estará disponible hasta el 23 de abril, y a continuación pueden ver el listado completo de juegos para PlayStation 4 en oferta:
- 2064: READ ONLY MEMORIES
- A FISHERMAN’S TALE (VR)
- ABSOLVER
- ABYSS ODYSSEY: EXTENDED DREAM EDITION
- AER
- ALIEN: ISOLATION
- AMERICA’S GREATEST GAME SHOWS: WHEEL OF FORTUNE & JEOPARDY!
- APOCALYPSE RIDER (VR)
- APOTHEON
- ARIZONA SUNSHINE (VR)
- BAILA LATINO
- BLACK THE FALL
- BLACKGUARDS 2
- BLACKHOLE: COMPLETE EDITION
- BLOOD BOWL 2
- BLUE RIDER
- BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION
- CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE
- CATLATERAL DAMAGE (VR)
- CHAOS ON DEPONIA
- CHILDREN OF ZODIARCS
- CROSSING SOULS
- CRUZ BROTHERS – CAMPS EDITION
- CRYPTARK
- CUBE ZONE
- DARK MYSTERY
- DARKSIDERS III
- DARKSIDERS III BLADES & WHIPS EDITION
- DARKSIDERS III DIGITAL DELUXE EDITION
- DAY D TOWER RUSH
- DEAD RISING 4: FRANK’S BIG PACKAGE
- DEAD RISING TRIPLE PACK
- DEPLOYMENT
- DEPONIA
- DEVIL MAY CRY HD COLLECTION
- DIRT 4
- DIRT RALLY
- DIRT RALLY
- DIRT RALLY PLAYSTATION VR UPGRADE DLC ADD-ON
- DIRT RALLY PLUS PLAYSTATION VR BUNDLE
- DISC JAM
- DUNGEONS 2
- ELIOSI’S HUNT
- ELITE DANGEROUS
- ELITE DANGEROUS: COMMANDER DELUXE EDITION
- F1 2017
- FAR CRY 5
- FEAR EFFECT SEDNA
- FIREFIGHTERS – THE SIMULATION
- FOR HONOR COMPLETE EDITION
- FOR HONOR COMPLETE EDITION
- FOR HONOR MARCHING FIRE EDITION
- FOR HONOR MARCHING FIRE EXPANSION
- FORT DEFENSE NORTH MENACE
- FURI
- FURI – DEFINITIVE EDITION
- GNOMES GARDEN 3
- GRAND AGES: MEDIEVAL
- GUNS OF ICARUS ALLIANCE: PS4 EDITION
- HAIMRIK
- HORSE RACING 2016
- IMMORTAL: UNCHAINED
- INDIE BUNDLE: SHINESS AND SEASONS AFTER FALL
- INDUSTRY GIANT 2
- INDUSTRY GIANT 2: 1980 – 2020
- JUST DANCE 2018
- JUST DANCE 2018
- KILLING FLOOR 2
- KILLING FLOOR: INCURSION (VR)
- LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM
- LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM DELUXE EDITION
- LEGO CITY UNDERCOVER
- LEGO DC SUPER-VILLAINS
- LEGO DC SUPER-VILLAINS DELUXE EDITION
- LEGO HARRY POTTER COLLECTION
- LEGO JURASSIC WORLD
- LEGO NINJAGO MOVIE VIDEO GAME
- LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
- LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS DELUXE EDITION
- LEGO THE INCREDIBLES
- LEGO WORLDS
- LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM COMPLETE SEASON
- LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM DELUXE EDITION
- LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM DELUXE UPGRADE
- MAHJONG CARNIVAL
- MAROONERS
- MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – DELUXE EDITION
- MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION
- MEGAMAN 11
- MELBITS WORLD
- MEOW MOTORS
- MICRO MACHINES WORLD SERIES
- MONSTER HUNTER WORLD DELUXE KIT
- MONSTER HUNTER: WORLD
- MONSTER HUNTER: WORLD DIGITAL DELUXE EDITION
- MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED
- MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED – COMPLETE DLC PACK
- MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED – COMPLETE EDITION
- MOSS (VR)
- MOSS + SOUNDTRACK BUNDLE
- MULAKA
- MXGP3 GAME US
- NASCAR HEAT 3
- NASCAR HEAT 3 – ULTIMATE EDITION
- NIDHOGG
- NUMANTIA
- OCTAHEDRON
- OH MY GODHEADS
- ONRUSH DIGITAL DELUXE EDITION
- ONRUSH STANDARD DIGITAL EDITION
- OVERLORD: FELLOWSHIP OF EVIL
- PATO BOX
- PLANET OF THE EYES
- POI
- PORTAL OF EVIL: STOLEN RUNES
- PREY: DIGITAL DELUXE EDITION
- PREY: MOONCRASH 4
- PROFESSIONAL CONSTRUCTION – THE SIMULATION
- PROFESSIONAL FARMER 2017
- PROFESSIONAL FARMER 2017 – GOLD EDITION
- PROFESSIONAL FARMER 2017: CATTLE & CULTIVATION
- PROFESSIONAL FARMER: AMERICAN DREAM
- PROJECT HIGHRISE
- REALMS OF ARKANIA: BLADE OF DESTINY
- REALMS OF ARKANIA: STAR TRAIL
- RIDE 2
- RIDE 2 SPECIAL EDITION
- ROCK OF AGES 2: BIGGER & BOULDER
- ROCK OF AGES 2: COMPLETE BUNDLE
- ROLLERS OF THE REALM
- RUINER
- RUNNER3
- SEASONS AFTER FALL
- SHADOW TACTICS: BLADES OF THE SHOGUN
- SILENCE 70% 80%
- SONIC MANIA 20% 30%
- STATE OF MIND 50% 60%
- STATIK (VR) 50% 70%
- STEEP 65% 75%
- STEEP 65% 75%
- STREET FIGHTER 30TH ANNIVERSARY COLLECTION
- STREET FIGHTER V
- STREET FIGHTER V – ARCADE EDITION
- STREET FIGHTER V – ARCADE EDITION DELUXE
- STYX: MASTER OF SHADOWS + STYX: SHARDS OF DARKNESS
- STYX: SHARDS OF DARKNESS
- SUPER KIDS RACING
- THE AMERICAN DREAM
- THE CREW 2
- THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION
- THE GIRL AND THE ROBOT
- THE LONG JOURNEY HOME
- THE PERSISTENCE (VR)
- THE PILLARS OF THE EARTH
- THE RABBIT HOLE (VR)
- THE UNKNOWN CITY (HORROR BEGINS NOW…..EPISODE 1)
- THE WITCHER 3: WILD HUNT
- THE WITCHER 3: WILD HUNT – BLOOD AND WINE
- THE WITCHER 3: WILD HUNT – HEARTS OF STONE
- THE WITCHER 3: WILD HUNT EXPANSION PASS
- THE WITCHER 3: WILD HUNT- COMPLETE EDITION
- THRONEBREAKER: THE WITCHER TALES
- THROUGH THE WOODS
- TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS
- TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION
- TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION
- TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION
- TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION
- TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION
- TRANSFERENCE
- TRANSPORT GIANT
- TROPICO 5
- TROPICO 5 – COMPLETE COLLECTION
- TROPICO 5 – COMPLETE COLLECTION UPGRADE PACK
- TROPICO 5 – ESPIONAGE
- TROPICO 5 – WATERBORNE
- TYR: CHAINS OF VALHALLA OST
- ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
- VALHALLA HILLS – DEFINITIVE EDITION
- VALKYRIA CHRONICLES 4
- VIKING DAYS (VR)
- VIKINGS – WOLVES OF MIDGARD
- VIRRY VR: FEEL THE WILD
- VIRRY VR: WILD BUNDLE
- VIRRY VR: WILD ENCOUNTERS
- WATCH DOGS 2
- WATCH DOGS 2
- WATCH DOGS 2 – DELUXE EDITION
- WATCH DOGS 2 – DELUXE EDITION
- WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION
- WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION
- WE ARE THE DWARVES
- WRC 5 & 6 DELUXE PACK
- WRC 6
- XCOM 2
- XCOM 2 COLLECTION
- XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION
- XCOM 2: WAR OF THE CHOSEN
- XCOM 2: XCOM 2 REINFORCEMENT PACK
- YAKUZA KIWAMI
- YAKUZA 0
En este enlace pueden visitar PlayStation Store para ver más detalles.