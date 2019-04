PlayStation Store tiene venta especial de Pascua exclusiva para Latinoamérica

Grandes descuentos en títulos como The Crew 2, The Witcher 3, Ghost Recon Wildlands y más.

Sony Interactive Entertainment ha anunciado el arranque de la Promoción de Pascua en PlayStation Store que ha llegado en exclusiva para Latinoamérica.

Esta venta especial ofrece descuentos de hasta el 75 por ciento, o hasta 85 por ciento para suscriptores de PlayStation Plus, en una selección de títulos que incluyen The Crew 2, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands y muchos más.

Esta Promoción de Pascua estará disponible hasta el 23 de abril, y a continuación pueden ver el listado completo de juegos para PlayStation 4 en oferta:

2064: READ ONLY MEMORIES

A FISHERMAN’S TALE (VR)

ABSOLVER

ABYSS ODYSSEY: EXTENDED DREAM EDITION

AER

ALIEN: ISOLATION

AMERICA’S GREATEST GAME SHOWS: WHEEL OF FORTUNE & JEOPARDY!

APOCALYPSE RIDER (VR)

APOTHEON

ARIZONA SUNSHINE (VR)

BAILA LATINO

BLACK THE FALL

BLACKGUARDS 2

BLACKHOLE: COMPLETE EDITION

BLOOD BOWL 2

BLUE RIDER

BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION

CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE

CATLATERAL DAMAGE (VR)

CHAOS ON DEPONIA

CHILDREN OF ZODIARCS

CROSSING SOULS

CRUZ BROTHERS – CAMPS EDITION

CRYPTARK

CUBE ZONE

DARK MYSTERY

DARKSIDERS III

DARKSIDERS III BLADES & WHIPS EDITION

DARKSIDERS III DIGITAL DELUXE EDITION

DAY D TOWER RUSH

DEAD RISING 4: FRANK’S BIG PACKAGE

DEAD RISING TRIPLE PACK

DEPLOYMENT

DEPONIA

DEVIL MAY CRY HD COLLECTION

DIRT 4

DIRT RALLY

DIRT RALLY PLAYSTATION VR UPGRADE DLC ADD-ON

DIRT RALLY PLUS PLAYSTATION VR BUNDLE

DISC JAM

DUNGEONS 2

ELIOSI’S HUNT

ELITE DANGEROUS

ELITE DANGEROUS: COMMANDER DELUXE EDITION

F1 2017

FAR CRY 5

FEAR EFFECT SEDNA

FIREFIGHTERS – THE SIMULATION

FOR HONOR COMPLETE EDITION

FOR HONOR MARCHING FIRE EDITION

FOR HONOR MARCHING FIRE EXPANSION

FORT DEFENSE NORTH MENACE

FURI

FURI – DEFINITIVE EDITION

GNOMES GARDEN 3

GRAND AGES: MEDIEVAL

GUNS OF ICARUS ALLIANCE: PS4 EDITION

HAIMRIK

HORSE RACING 2016

IMMORTAL: UNCHAINED

INDIE BUNDLE: SHINESS AND SEASONS AFTER FALL

INDUSTRY GIANT 2

INDUSTRY GIANT 2: 1980 – 2020

JUST DANCE 2018

KILLING FLOOR 2

KILLING FLOOR: INCURSION (VR)

LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM

LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM DELUXE EDITION

LEGO CITY UNDERCOVER

LEGO DC SUPER-VILLAINS

LEGO DC SUPER-VILLAINS DELUXE EDITION

LEGO HARRY POTTER COLLECTION

LEGO JURASSIC WORLD

LEGO NINJAGO MOVIE VIDEO GAME

LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS DELUXE EDITION

LEGO THE INCREDIBLES

LEGO WORLDS

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM COMPLETE SEASON

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM DELUXE EDITION

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM DELUXE UPGRADE

MAHJONG CARNIVAL

MAROONERS

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – DELUXE EDITION

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION

MEGAMAN 11

MELBITS WORLD

MEOW MOTORS

MICRO MACHINES WORLD SERIES

MONSTER HUNTER WORLD DELUXE KIT

MONSTER HUNTER: WORLD

MONSTER HUNTER: WORLD DIGITAL DELUXE EDITION

MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED

MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED – COMPLETE DLC PACK

MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED – COMPLETE EDITION

MOSS (VR)

MOSS + SOUNDTRACK BUNDLE

MULAKA

MXGP3 GAME US

NASCAR HEAT 3

NASCAR HEAT 3 – ULTIMATE EDITION

NIDHOGG

NUMANTIA

OCTAHEDRON

OH MY GODHEADS

ONRUSH DIGITAL DELUXE EDITION

ONRUSH STANDARD DIGITAL EDITION

OVERLORD: FELLOWSHIP OF EVIL

PATO BOX

PLANET OF THE EYES

POI

PORTAL OF EVIL: STOLEN RUNES

PREY: DIGITAL DELUXE EDITION

PREY: MOONCRASH 4

PROFESSIONAL CONSTRUCTION – THE SIMULATION

PROFESSIONAL FARMER 2017

PROFESSIONAL FARMER 2017 – GOLD EDITION

PROFESSIONAL FARMER 2017: CATTLE & CULTIVATION

PROFESSIONAL FARMER: AMERICAN DREAM

PROJECT HIGHRISE

REALMS OF ARKANIA: BLADE OF DESTINY

REALMS OF ARKANIA: STAR TRAIL

RIDE 2

RIDE 2 SPECIAL EDITION

ROCK OF AGES 2: BIGGER & BOULDER

ROCK OF AGES 2: COMPLETE BUNDLE

ROLLERS OF THE REALM

RUINER

RUNNER3

SEASONS AFTER FALL

SHADOW TACTICS: BLADES OF THE SHOGUN

SILENCE 70% 80%

SONIC MANIA 20% 30%

STATE OF MIND 50% 60%

STATIK (VR) 50% 70%

STEEP 65% 75%

STREET FIGHTER 30TH ANNIVERSARY COLLECTION

STREET FIGHTER V

STREET FIGHTER V – ARCADE EDITION

STREET FIGHTER V – ARCADE EDITION DELUXE

STYX: MASTER OF SHADOWS + STYX: SHARDS OF DARKNESS

STYX: SHARDS OF DARKNESS

SUPER KIDS RACING

THE AMERICAN DREAM

THE CREW 2

THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION

THE GIRL AND THE ROBOT

THE LONG JOURNEY HOME

THE PERSISTENCE (VR)

THE PILLARS OF THE EARTH

THE RABBIT HOLE (VR)

THE UNKNOWN CITY (HORROR BEGINS NOW…..EPISODE 1)

THE WITCHER 3: WILD HUNT

THE WITCHER 3: WILD HUNT – BLOOD AND WINE

THE WITCHER 3: WILD HUNT – HEARTS OF STONE

THE WITCHER 3: WILD HUNT EXPANSION PASS

THE WITCHER 3: WILD HUNT- COMPLETE EDITION

THRONEBREAKER: THE WITCHER TALES

THROUGH THE WOODS

TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS

TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION

TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION

TRANSFERENCE

TRANSPORT GIANT

TROPICO 5

TROPICO 5 – COMPLETE COLLECTION

TROPICO 5 – COMPLETE COLLECTION UPGRADE PACK

TROPICO 5 – ESPIONAGE

TROPICO 5 – WATERBORNE

TYR: CHAINS OF VALHALLA OST

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3

VALHALLA HILLS – DEFINITIVE EDITION

VALKYRIA CHRONICLES 4

VIKING DAYS (VR)

VIKINGS – WOLVES OF MIDGARD

VIRRY VR: FEEL THE WILD

VIRRY VR: WILD BUNDLE

VIRRY VR: WILD ENCOUNTERS

WATCH DOGS 2

WATCH DOGS 2 – DELUXE EDITION

WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION

WE ARE THE DWARVES

WRC 5 & 6 DELUXE PACK

WRC 6

XCOM 2

XCOM 2 COLLECTION

XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION

XCOM 2: WAR OF THE CHOSEN

XCOM 2: XCOM 2 REINFORCEMENT PACK

YAKUZA KIWAMI

YAKUZA 0

En este enlace pueden visitar PlayStation Store para ver más detalles.