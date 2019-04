Productor de Game of Thrones elige los 21 episodios esenciales antes de ver el final

Game of Thrones está por arrancar su temporada final y estos son los capítulos básicos a ver antes.

Este 14 de abril inicia la temporada final de Game of Thrones y la emoción se encuentra al límite entre los fanáticos de la serie.

Hay muchos nuevos feligreses que han decidido unirse al culto y se encuentran aún a medio maratón de la serie para ponerse al corriente y ver esta última etapa con el resto de la trama fresca.

Pero es una labor que para muchos resultará francamente imposible por la exigencia de tiempo. Por fortuna, Bryan Cogman, productor ejecutivo y guionista de Game of Thrones, acaba de publicar su lista de 21 episodios básicos que sería recomendable ver antes de iniciar la temporada final.

Cogman se puso muy sensato en esta lista, difundida a través de Entertainment Weekly, ya que los 21 capítulos en realidad contienen los detalles y momentos básicos indispensables para comprender el punto climático en el que se encuentra todo.

Destacan los dos primeros episodios. Un tanto lentos pero necesarios para conocer el escenario y planteamiento. Así como otros capítulos clásicos, llenos de traiciones, giros de tuerca y muertes brutales.

The Door, The Mountain and The Viper, Battle of the Bastards. Todos los esperados se encuentran. Aquí está la lista completa:

Temporada 1, Capítulo 1 – Winter Is Coming

Temporada 1, Capítulo 2 – The Kingsroad

Temporada 1, Capítulo 9 – Baelor

Temporada 1, Capítulo 10 – Fire and Blood

Temporada 2, Capítulo 3 – What Is Dead May Never Die

Temporada 2, Capítulo 6 – The Old Gods and the New

Temporada 2, Capítulo 9 – Blackwater

Temporada 3, Capítulo 3 – Walk of Punishment

Temporada 3, Capítulo 4 – And Now His Watch Is Ended

Temporada 3, Capítulo 5 – Kissed by Fire

Temporada 3, Capítulo 9 – The Rains of Castamere

Temporada 4, Capítulo 6 – The Laws of Gods and Men

Temporada 4, Capítulo 8 – The Mountain and the Viper

Temporada 4, Capítulo 10 – The Children

Temporada 5, Capítulo 8 – Hardhome

Temporada 6, Capítulo 5 – The Door

Temporada 6, Capítulo 9 – Battle of the Bastards

Temporada 6, Capítulo 10 – The Winds of Winter

Temporada 7, Capítulo 3 – The Queen's Justice

Temporada 7, Capítulo 4 – The Spoils of War

Temporada 7, Capítulo 7 – The Dragon and the Wolf

Claro, la alternativa más divertida y rápida es este video de Te lo Resumo así Nomás: