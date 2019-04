Beso de Judas: Donald Trump ahora dice que no sabe qué es WikiLeaks

El mundo sigue observando las consecuencias del arresto de Julian Assange, hombre detrás del sitio de filtraciones WikiLeaks. La comunidad digital y activista está indignada, muchos no tienen ni idea. Pero tal vez una de las personalidades que más expectativa levantaba era Donald Trump.

Durante su campaña presidencial de 2016 el ahora Presidente tomó a WikiLeaks y las toneladas de filtraciones liberadas durante la administración de Obama; como una herramienta de promoción y validación de las fallas de sus adversarios políticos.

Era bastante usual que lanzara declaraciones en donde afirmaba que amaba WikiLeaks, a la gente que lo administraba y que lo consideraba como un "tesoro". Sobre todo cuando publicaban cosas contra su contrincante a media campaña.

De hecho hay investigaciones que aseguran sabía de antemano, en mayor o menor medida, sobre una filtración de la plataforma para exhibir a Hillary Clinton. Lo que indirectamente significa que conocía a las personas detrás de la plataforma.

Ahora, según reporta AFP, tras el arresto de Assange se le preguntó su postura al mandatario; y ¿fingió? demencia:

No es mi asunto. Sé que eso [WikiLeaks] tiene algo que ver con Julian Assange. He estado viendo lo que sucedió con Assange y esa será una determinación, me imagino, principalmente por el Fiscal general, que está haciendo un excelente trabajo por cierto.

Entonces, el Fiscal estará haciendo una determinación sobre el caso con él. Pero yo no sé nada realmente sobre él [Assange].