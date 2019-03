Médicos lograron salvarle la vida a un hombre que tenía la sangre sorprendentemente espesa

La historia de un hombre de 39 años que fue tratado en el Hospital Universitario de Colonia, Alemania, llamó la atención esta semana. La razón es cuando los médicos lo analizaron les fue difícil creer lo que veían: contaba con una sangre tan espesa que era increíble que siguiera vivo.

El hombre llegó a urgencias con graves síntomas de vómitos, dolores de cabeza y pérdida de conciencia. Los doctores se dispusieron a hacerle una prueba de sangre pero lo que encontraron resultó ser muy inusual. Lo que obtuvieron fue un líquido blanco y viscoso (no es lo que crees) que ocupaba gran parte del espacio donde debería estar la sangre dentro de la muestra.

El hecho se dio por una conjunción de factores entre los que se encontraba el estado de obesidad del paciente. Ese líquido blanco no era otra cosa que grandes depósitos de grasa que estaban provocando graves daños en su organismo.

El problema fue catalogado como un caso de hipertrigliceridemia. Es decir, contaba con unos niveles altísimos de triglicéridos en la sangre. Sin embargo, este caso no es como cualquier otro pues su gravedad era extrema. Los niveles normales de triglicéridos deberían ser de menos 150 miligramos por decilitro, mientras que una cifra muy alta sería de 500mg/dL. Increíblemente este hombre tenía 18.000 mg/dL, unos niveles 120 veces mayores a los de una persona sana.

Debido a la gravedad del asunto, el tratamiento tuvo muchas dificultades para poder ser realizado. Normalmente se utiliza una técnica llamada plasmaféresis, que emplea una máquina encargada de extraer el plasma sanguíneo y que elimina el exceso de triglicéridos. No obstante, la máquina se atascó dos veces por la sangre tan espesa del paciente.

