Mira en vivo y en directo como la nave Dragon de SpaceX se desacopla y vuelve a la Tierra

¡Que todo salga bien!

Hace algunos días celebrábamos que la nave Dragon de SpaceX había logrado, gracias a las pericias de los ingenieros y equipo, lograr acoplarse a la Estación Espacial Internacional, llevando un maniquí sano y salvo.

Hoy toca ver en vivo y en directo desde las 7:30 AM hora del este (Estados Unidos) (9:30 AM de Chile, 6:30 AM de México y Colombia) como se desacopla de la ISS e intenta volver a la tierra para aterrizar suavemente en una plataforma en medio del Océano Atlántico, una hazaña que han descrito como mil veces más compleja que encontrar una aguja en un pajar.

La transmisión va a estar en vivo y en directo en el siguiente streaming, por lo que les recomendamos estar súper atentos a todo lo que pase:

El muñeco a bordo se llama Ripley y está equipado con algunos sensores para saber por qué dificultades pasan.

Recordemos que SpaceX no ha tratado con tripulantes humanos, pero el posible éxito de esta misión permitiría a la NASA (que está pagando por todo esto) llevar de manera mucho más efectiva humanos a la ISS que después podrán volver de manera rápida y segura a nuestro planeta.

De acuerdo a Elon Musk esto lo han testeado más de mil veces, pero que aún así le preocupa la vuelta de la nave, porque al tratar de atravesar la atmósfera terrestre podría voltearse, dejando desprotegida partes de la estructura lo que podría llevar a una catástrofe de palabras mayores.

Es por eso que lo de hoy es tan importante, su vuelta significaría un cambio de paradigma en las misiones espaciales tripuladas y el inicio de una nueva era para la investigación espacial. Todos los años de pruebas, lanzamientos y aterrizajes llevaron a este momento, que gracias a internet podremos apreciar todos juntos y mientras sucede.