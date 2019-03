NASA anuncia primera caminata espacial con mujeres astronautas

La NASA ha sido una institución con sus aciertos y sus fallos. Que conquistó algunos de los más grandes logros gracias a la intervención de mujeres que la historia poco a poco les ha hecho justicia. Aunque sea mediante figuras de LEGO.

Ahora son otros tiempos. Y los directivos de la agencia se muestran conscientes de ello haciendo un importante anuncio horas antes del Día Internacional de la Mujer 2019.

Según un reporte de CNN, se comunica, por primera vez en la historia, que un equipo formado exclusivamente por mujeres realizará una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional (ISS).

I just found out that I’ll be on console providing support for the FIRST ALL FEMALE SPACEWALK with @AstroAnnimal and @Astro_Christina and I can not contain my excitement!!!! #WomenInSTEM #WomenInEngineering #WomenInSpace

— Kristen Facciol (@kfacciol) March 1, 2019