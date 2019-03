¿Quieres que tu voz se escuche en Marte? La Agencia Espacial Europea está reuniendo sonidos para reproducirlos en el planeta rojo

El próximo proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) implicará llegar a Marte y reproducir alguno de los 11 archivos de audio enviados desde la Tierra.

Un interesante concurso ha sido propuesto por la Agencia Espacial Europea (ESA) en el contexto de su próxima misión a Marte. En él se pide a personas de todo el mundo hacer aportes que serán llevados hasta el planeta rojo. Concretamente serán únicamente archivos de sonido los que recibirá el concurso.

La misión ExoMars, dirigida por la ESA y los rusos de Roscosmos, partirá hacia Marte en el año 2020. Esta estará compuesta de dos piezas principales: la primera es el rover Rosalind Franklin, que se dedicará a explorar los alrededores del punto de aterrizaje. Por otro lado está Oxia Planum, un analizador de ondas electromagnéticas que estará montado en la plataforma Kazachok. Su propósito será investigar la existencia de relámpagos en el planeta, así como ocurre en Saturno, Urano o Neptuno.

Además de analizar frecuencias electromagnéticas, el dispositivo estudiará el clima, la radiación, la atmósfera y la posibilidad de hallar agua por debajo de la superficie. Sin embargo, para ello deberán realizarse pruebas que verifiquen el correcto funcionamiento del instrumento. Precisamente aquí es donde es relevante el concurso, tal y como señala el científico Ondrej Santolik:

Necesitamos almacenar datos de prueba en el chip de memoria del instrumento para transmitir a la Tierra y verificar su funcionalidad. En lugar de incluir formas de onda arbitrarias, decidimos utilizar la oportunidad como un evento de divulgación pública.

En otras palabras, emplearán ciertos sonidos para comprobar su comunicación con la Tierra. Por eso decidieron abrir la posibilidad de que gente de cualquier parte del mundo envíe sus propias notas de voz a la ESA. No importa la persona, no importa la temática: solo participar.

Así, los investigadores habilitaron una plataforma para poder subir los audios. Esta se encuentra dentro de la página de la revista Vesmír que colabora en el proyecto: mars.vesmir.cz. Si bien la página es checa, es muy clara de usar: en la esquina superior derecha se encuentra el botón para compartir un archivo, desde donde se deberán dar datos personales (nombre, país) y las razones para que ese audio deba estar en Marte. Eso sí, no debe pasar los 30 segundos.

Algunos sonidos muy curiosos

Los archivos de audio más votados por el público serán los 11 que serán llevados hasta Marte. Sin embargo, solo uno (escogido arbitrariamente) será el usado para la prueba de comunicación de la ESA.

Muchos de los sonidos subidos son muy particulares. Por ejemplo, uno de los más votados en este momento es de un niño cantando. Por otro lado, podemos encontrar el sonido de inicio de Windows XP. También hay pájaros cantando y hasta el mismísimo Rick Astley con su éxito "Never Gonna Give You Up".