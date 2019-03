Diez bombas atómicas cabían en el meteorito que explotó en el mar de Bering dijo la NASA

Un meteorito con la potencia de diez bombas atómicas como las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, fue lo que reportó la NASA en diciembre de 2018 en el mar de Bering, frente a la península de Kamchatka, una zona remota de Rusia.

Según informa la Agencia Espacial estadounidense, la caída de este cuerpo espacial representa la segunda explosión más fuerte de su tipo en los últimos 30 años y es el meteorito más grande en llegar a la atmósfera de la Tierra desde el que impactó en Cheliábinsk (Rusia) en 2013. Esa vez, la onda expansiva del impacto causó casi 1.500 heridos.

La NASA informó que el meteorito caído en el mar de Bering recorrió la atmósfera a una velocidad de 32 kilómetros por segundo, siguiendo una trayectoria de siete grados.

Además explotó a unos 25, 6 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, con una energía de impacto de 173 kilotones.

El científico Peter Brown, de la Universidad de Ontario Occidental (EE UU), fue quien detectó el meteoro en mediciones que recogió en 16 estaciones.

More Dec 18 airburst data from https://t.co/R81dQfvWpZ : object was 10m diameter, mass 1400T and impacted with an energy of 173 kT TNT, roughly 1/3 #Chelyabinsk. Impacts with this energy occur somewhere on Earth every few decades on average. #BeringSeaAirburst @westernu @IMOHQ

— Peter Brown (@pgbrown) March 8, 2019