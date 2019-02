Yesterday muestra qué pasaría con la musical actual sin The Beatles

La nueva película de Danny Boyle luce emotiva y mordaz contra la música actual.

El legado de The Beatles es tal vez uno de los más importantes en la cada vez más maltrecha industria musical. La banda se volvió Trending Topic hace poco al anunciar una colaboración con Peter Jackson. Y hace unas horas se volvieron otra vez un fenómeno viral con el estreno del tráiler de Yesterday.

Esta nueva película, dirigida por Danny Boyle (Steve Jobs) y escrita por Richard Curtis (Love Actually), muestra que pasaría en la actualidad si nadie conociera la música del cuarteto de Liverpool. Así lo plantea su sinopsis oficial:

El Ganador al Premio de la Academia Danny Boyle se une al aclamado guionista Richard Curtis para una nueva comedia de Working Title protagonizada por Lily James, Himesh Patel y Kate Mckinnon. En donde un músico que lucha por alcanzar la fama se da cuenta de que es la única persona en la Tierra que puede recordar a los Beatles.

Richard Curtis es un autor de particular fama entre la comunidad geek. Ya que el fue el encargado de escribir Vincent and the Doctor. El legendario episodio de Doctor Who donde nuestro héroe conoce a Van Gogh.

Mientras que Danny Boyle ha tenido algunas cintas también consagradas en este sector. Lo que eleva relativamente las expectativas.

La cinta promete una comedia conmovedora. Acompañada por algunas mordaces y serias reflexiones en torno al estado de la industria musical actual. En comparación con lo logrado hace 50 años por The Beatles.

Yesterday tendrá su estreno mundial este 28 de junio de 2019.