¡Oficial! Anuncian nueva película de The Beatles en conjunto con el director de El Señor de los Anillos

Mediante una cadena de tuiteros, la cuenta oficial de The Beatles anunció que está trabajando en una nueva película de la icónica banda.

“Estamos orgullosos de anunciar una nueva colaboración entre The Beatles y el aclamado director Peter Jackson”, mencionaron desde la cuenta oficial. Según las primeras informaciones, la película tendrá imágenes inéditas tomadas entre el 2 de enero y el 31 de enero de 1969.

NEW FILM PROJECT – We are proud to announce an exciting new collaboration between The Beatles and the acclaimed Academy Award winning director Sir Peter Jackson. pic.twitter.com/7e0h95FOWV

— The Beatles (@thebeatles) January 30, 2019