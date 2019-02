Este nuevo emoji de WhatsApp será el terror de la fragilidad masculina

Si hay algo frágil en este mundo, es la masculinidad de muchos hombres, especialmente en Internet... especialmente aquellos que mandan fotos no requeridas

Parece que Unicode, en su afán por tener emojis que representen a todo sobre la faz de la Tierra, ha decidido también tomar en cuenta aquellos "pequeños" problemas que enfrentan muchos hombres. ¿Te mandaron una dick pic no solicitada por WhatsApp? No hay problema, pronto tendrás el emoji ideal para responder.

Es usted diabólico, Sr. WhatsApp

Como cada tantos meses, ya conocimos algunos de los emojis que llegarán a diferentes plataformas como WhatsApp, iOS, Android, etc. Y aunque esta vez pareciera a simple vista que no hay nada interesante… fíjate de nuevo. Como sabemos, en las redes sociales siempre encuentran la aguja en el pajar y esta vez no fue la excepción.

Unsolicited dick pic community is in a panic rn https://t.co/ScJgOeg19N — dad (@NeptxneDubz) February 5, 2019

Resulta que Unicode aprobó un emoji un tanto… sincero. Se trata de una mano haciendo una curiosa seña que para muchos significa "pequeño". Algo así como la seña que harías para referirte a una dick pic bastante decepcionante. Así que sí, al parecer pronto llegará el peor gran enemigo de la masculinidad frágil (después del anuncio de Gillette): un emoji al que; seguramente, muchas usarán para describir sus encantos.

Aún no tenemos una fecha exacta para la recepción de este fantástico y útil emoji, pero es un hecho que llegará en 2019… quizá en marzo.