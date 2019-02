Estos son todos los videojuegos que se estrenan en febrero de 2019

Incluyendo Anthem, Crackdown 3, Jump Force y Metro Exodus.

Para que vayan haciendo sus planes les tenemos el listado de los videojuegos que se lanzarán durante este mes de febrero.

Aunque no es precisamente temporada alta, veremos la llegada de varios juegos interesantes como Crackdown 3, Jump Force, Far Cry New Dawn, Metro: Exodus y Anthem.

Sin más, a continuación pueden ver la lista de títulos que se estrenarán en febrero con su respectiva fecha de salida y plataformas en que estarán disponibles:

Ace Combat 7: Skies Unknown [PC] – 1 de febrero

DreamWorks Dragons Dawn of New Riders [PC, PS4, Xbox One, Switch] – 1 de febrero

Wargroove [PC, Xbox One, Switch] – 1 de febrero

BlazBlue CentralFiction [Switch] – 8 de febrero

God Eater 3 [PC, PS4] – 8 de febrero

Monster Energy Supercross 2 [PC, PS4, Xbox One, Switch] – 8 de febrero

Trials Rising [PC, PS4, Xbox One, Switch] – 12 de febrero

Degrees of Separation [PC, PS4, Xbox One, Switch] – 14 de febrero

OlliOlli: Switch Stance [Switch] – 14 de febrero

Crackdown 3 [PC, Xbox One] – 15 de febrero

Far Cry New Dawn [PC, PS4, Xbox One] – 15 de febrero

Jump Force [PC, PS4, Xbox One] – 15 de febrero

Metro: Exodus [PC, PS4, Xbox One] – 15 de febrero

Yakuza Kiwami [PC] – 19 de febrero

Anthem [PC, PS4, Xbox One] – 22 de febrero

Dirt Rally 2.0 [PC, PS4, Xbox One] – February 26

Anno 1800 [PC] – 26 de febrero

The Lego Movie 2 [PC, PS4, Xbox One, Switch] – 26 de febrero

NieR: Automata: Game of the YoHRa Edition [PC, PS4] – 26 de febrero

Townsmen – A Kingdom Rebuilt [PC] – 26 de febrero

Stellaris: Console Edition [PS4, Xbox One] – 26 de febrero

También recuerden que ya se dieron a conocer los juegos de PlayStation Plus para enero que incluyen títulos como For Honor y Hitman, además de los Games with Gold de Xbox que vienen con Bloodstained: Curse of the Moon y Super Bomberman R.

¿Cuáles de los videojuegos que se lanzan este mes son de su interés?