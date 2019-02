Tomando todos los riesgos: Review del Xiaomi Mi Mix 3 [FW Labs]

Métodos del pasado para solucionar los problemas del futuro.

Este es el tema, las muescas o notch existen y son una tendencia móvil que crece y crece. Es en ese dilema que Xiaomi lanza el Mi Mix 3 con otro tipo de solución, que viene del pasado pero de forma bastante inteligente con su diseño slider.

Habiendo reseñado las tres versiones anteriores a esta (recuerden que existió el 2S) es que mis expectativas eran súper altas, porque a pesar de varios compromisos, habían aspectos que eran espectaculares y lo hacían demasiado únicos. Antes vamos con las especificaciones técnicas:

Pantalla OLED de 6.39 pulgadas

Procesador Qualcomm Snapdragon 845

8 GB de RAM

128 GB de almacenamiento

Cámara de 12 + 12 megapixeles

Cámara frontal de 24 + 2 megapixeles con flash

Batería de 3200 mAh

Cabe recordar que no hay ningún tipo de certificación contra el agua y el polvo por lo particular de su diseño. No hay puerto de audífonos. Ojo, en la caja se incluyen además de una carcasa, cable USB-C y transformador, un cargador inalámbrico. Tremendo detalle.

Diseño

Lo mejor de un celular de la serie Mix es que nunca le va a ser indiferente a la gente. Aquí tenemos un equipo con posterior de cerámica, que cuesta que se raye mucho más que el vidrio y una pantalla deslizable en pos de mostrar las cámaras delanteras. Todo es pantalla y eso siempre se siente genial.

En años anteriores el equipo tenía acentos dorados al borde de las cámaras y el lector de huellas, este año dejaron eso de lado que me encantaba. Es tema de gustos al final.

Ojo, que es un equipo bien pesado, donde incluso mi Note 9 que pensaba que era el ladrillo definitivo queda parecido, todo en un cuerpo más chico. Además es grueso, pero era obvio por el sistema de deslizado. Por otro lado, por sus materiales, acabado y peso se siente bien premium. Es un gama alta de tomo y lomo. Firme y bien hecho. Es genial no tener un notch, aunque a estas alturas ya no me molesta en otros equipos. De todas formas se aplaude que se arriesguen, por eso siempre me ha gustado esta serie de Xiaomi.

La pantalla tiene una reproducción de color correcta y suficiente brillo para su uso cómodo en exteriores. Lamentablemente a ratos y por culpa de su diseño, sentía que podía hundirla cuando escribía fuerte. Nada muy grave pero son pequeños detalles, como el parlante que suena bastante bien, pero es solo uno y con la ubicación clásica, abajo.

Por cierto, es un equipo resbaloso a morir, tenga cuidado y use la carcasa incluida. Es súper mínima y elegante.

El slider lo utilicé más por lo agradable de hacer el gesto, que tiene una pequeña selección de sonidos para elegir, además de poder, a gusto del consumidor, abrir la cámara frontal, lanzar una aplicación específica, mostrar un menú de herramientas (el más útil a mi gusto) o no hacer nada.

Rendimiento

No esperes algo deficiente de un terminal con este procesador y esta cantidad de RAM. Ya podíamos predecir que iba a andar bien y que se la iba a poder con todo, incluyendo juegos y uso pesado. No estábamos equivocados.

Donde sí está al debe es en el tema de la autonomía, donde al parecer 3200 mAh son muy poco para los estándares actuales y al menos bajo mi uso llegaba con un 20% a la casa a las 7 de la tarde. Al final era un poco más de 5 horas de pantalla encendida antes de irse a negro. Poco para lo que acostumbraba con Xiaomi. Al menos la carga, cuando es cableada, es súper rápida.

Sobre el sistema operativo, se agradece que esté en Android Pie, la última versión, pero la capa de Xiaomi, MIUI, tiene algunos factores que se me hacen insoportables, como no tener cajón de aplicaciones y solo poder tener líneas de 4 iconos y nada más. Al día tuve que poner otro launcher y para que no fuera tan lejano utilicé el del Pocophone F1, que anduvo perfecto y mantiene la estética.

En mi unidad tuve un problema con las notificaciones de WhatsApp y Telegram, que simplemente se negaban a aparecer a pesar de seguir cada tutorial existente en internet. Me di cuenta que no estaba solo al hacer una pequeña búsqueda por Google. Terminé solucionándolo con una APK externa llamada Notification Repeater. Sí, antes de todo restauré el celular y tenía el mismo problema. Otros colegas reportaron que todo les andaba ok, por lo que supongo que tuve mala suerte. De todas formas se habló con la marca y prometen que esto no sucederá en los equipos que se vendan en el retail y operadoras.

Fotos

Bajo mi experiencia los terminales de esta marca nunca han sobresalido por sus cámaras, pero aquí toman un paso más adelante y se ponen a la altura de la competencia.

Las fotos no son tan buenas como en los mayores contendientes, pero sí está en un lugar correcto donde a la mayoría de la gente le van a parecer muy buenas.

Por cierto, su modo nocturno arregla mucho las fotos bajo esta situación, haciendo que las luces revienten menos y dando un aspecto que, a pesar de estar un poco sobreexpuesto, hace más utilizables las tomas.

La inclusión de la inteligencia artificial para el reconocimiento de escenas funciona y efectivamente ajusta parámetros para tener una mejor foto ¿Esencial? No, pero está bien, ayuda y no es muy agresivo.

En el apartado de las selfies es muy fuerte y el recorte que puede hacer en modo retrato es muy bueno. Además la inclusión de un flash frontal será un placer para quien guste de tomarse fotos en la oscuridad.

¿Para quién es el Mi Mix 3?

Este es un equipo para entendidos, para quienes aprecien mucho un diseño interesante y con un slider que es genial, incluso lo usaba de forma histérica y sabía que no se iba a romper, porque ellos dan fe de que su sistema basado en imanes hace que esta parte móvil sea muy duradera. Como pueden ver, está un poco separada la pantalla del resto del terminal. Es raro, pero funciona:

También es para quien quiera un excelente equipo a un precio que se siente súper bajo para lo que es: Un precio por confirmar cercano a los CLP $390.000 en Chile, con disponibilidad en Movistar también, que es un tremendo golpe.

Es un celular que toma todos los riesgos y eso me encanta, porque en un mar de aparatos similares, algo así se siente como aire fresco.

El equipo en el extranjero se ofrece a unos 650 euros, en México está a MXN $10.999 en preventa.