El Xioami Mi MIX 3 por fin está en México y llega con todo y garantía, aunque no de manera oficial

Sin ser un lanzamiento oficial, el Xiaomi Mi MIX 3 se ha estrenado en México por parte de la tienda Doto y aquí te tenemos todos los detalles.

A pesar de que el Xiaomi Mi MIX 3 no ha llegado de manera oficial a México ni se ha dado fecha de su lanzamiento en el país, distribuidores no oficiales han logrado traer el smartphone y no solamente eso, se vende con garantía, por lo que podrías comprarlo sin problemas.

Esto se logró gracias a la tienda Doto, que se ha ganado la exclusiva del teléfono antes de que puedan distribuirlo otros establecimientos.

La preventa para el smartphone ya se encuentra disponible y al apartar el equipo obtienes una garantía de un año que cubre defectos de fabricación, algo excelente para un lanzamiento no oficial.

El móvil cuenta con 6 GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna sin expansión y es compatible con las redes 4G de México. Su pantalla es de 6.39 pulgadas con resolución FullHD+, cuenta con dos cámaras frontales de 24+2 pixeles que se pueden esconder, además de dos cámaras traseras de 12+12 pixeles, batería de 3,200 mAh la cual puedes cargar sin cables y sensor de huellas digitales.

Su precio es de $10,999 pesos por preventa, la cuál podrás realizar hasta el día 24 de Enero del 2019. Posteriormente su precio subirá a $14,999 pesos, por lo que el descuente de preventa lo hace una opción muy atractiva.

Eso si, solamente se encuentra en color negro onix, pero se sigue viendo bastante bien.