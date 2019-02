¡Con lujo de detalles! Satélite envía fotografía completa del lado oculto de la Luna

Un satélite chino ha enviado recientemente una fotografía del lado oculto de la Luna con la Tierra de fondo. El registro acaba de ser descargado desde nuestro planeta.

Queqiao es un satélite artificial chino que fue lanzado en mayo del año pasado para orbitar al rededor del punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Luna. Es básicamente el pilar de la misión Chang'e 4 en la cual se comunica con un rover en el lado oculto de la Luna. Sin embargo, no está solo.

Longjiang-1 y 2, también se pusieron en órbita para complementar la misión, aunque el segundo está operativo. Se trata de dos minisatélites y precisamente este último, ha tomado interesantes registros del lado oculto de la Luna.

El satélite ha enviado una imagen tomada el 3 de febrero, y ofrece una perspectiva de nuestro planeta desde la parte más enigmática del satélite natural. Se trata de la primera vez que el Longjiang-2 fotografía la cara oculta de la Luna con el planeta azul de fondo.

Desde la cuenta de Twitter del telescopio Dwingeloo, dijeron: “Esta foto de la Tierra y el lado oculto de Luna, es quizás la mejor. Fue tomada ayer por el satélite lunar chino DSLWP-B (Longjiang-2). El telescopio Dwingeloo descargó la foto esta mañana”:

