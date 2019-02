Google también fue descubierto por usar una aplicación para recolectar información personal de jóvenes

Esta semana Facebook pasó por un nuevo escándalo después de saberse que le estuvo pagando a jóvenes para que compartieran su información privada con la compañía. Al parecer no son los únicos, pues se supo que Google estaría realizando las mismas actividades y metiéndose en problemas con Apple.

Nuevamente fue Techcrunch el encargado de hacer esto público. Según cuenta ese medio, Google tendría su propia aplicación para obtener datos privados de sus usuarios. Se llama Screenwise Meter y sirve para mayores de 18 años (también mayores de 13 en compañía de la familia). Por supuesto, a cambio de unos dólares de por medio.

La aplicación fue lanzada en 2012 y permitía a sus usuarios recibir tarjetas de regalo de Google a cambio de instalar en sus celulares un VPN que permitía a la compañía monitorear sus actividades digitales.

Posteriormente fue incluida dentro del programa Google Opinion Rewards. Este iba más allá e invitaba a sus asistentes a instalar sistemas de seguimiento en computadores, televisores y routers. Por lo tanto, llegaba a ser un constante monitoreo en todo el hogar a menos que uno de sus usuarios decidiera pausar el programa momentáneamente.

La empresa ha sido directa con sus programas de recolección de datos, por lo que esto no es un problema. Lo realmente grave de esto es que, al igual que Facebook, deberá rendir cuentas frente a Apple.

El tema recae sobre el programa Enterprise Developer Program de Apple. Este es usado para que únicamente los empleados de las compañías puedan probar sus aplicaciones y distribuirlas entre sí antes de que sean lanzadas oficialmente en la App Store. El problema es que Google abusó de esta opción.

Google no solo invitaba a sus usuarios a instalar el VPN, sino que para hacerlo les daba acceso a Enterprise Developer Program por medio de un certificado de empresa. Es decir, invitaba a particulares a usar el programa de Apple haciéndolos pasar por sus empelados.

Antes de sufrir la ira de Apple como le ocurrió a Facebook al ser removidos sus permisos de prueba de aplicaciones entre empleados, decidió adelantarse a las consecuencias. Así, anunció que borró la aplicación y se disculpó públicamente:

La aplicación iOS Screenwise Meter no debería haber operado bajo el programa empresarial de desarrolladores de Apple. Esto fue un error y nos disculpamos. Hemos deshabilitado esta aplicación en dispositivos iOS. Esta aplicación es completamente voluntaria y siempre lo ha sido. Hemos sido directos con los usuarios sobre la forma en que usamos sus datos en esta aplicación, no tenemos acceso a datos cifrados en aplicaciones y dispositivos, y los usuarios pueden optar por no participar más en el programa en cualquier momento".