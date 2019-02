Comisión de valores va tras Elon Musk por un tuit y Tesla se colapsa en sus acciones

¿Recuerdan el drama del año pasado con Elon Musk y su cuenta de Twitter? El tipo publicó en la red social que Tesla Motors saldría al mercado de valores; con acciones al precio de USD $420 luego de asegurar fondos. Eso bastó para que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) fuera por su cabeza.

Eso le costó al ejecutivo el puesto de CEO de su propia compañía y varios millones de dólares de multa. Luego de eso todos los inversionistas de Tesla volvieron a sudar frío. El 10 de diciembre de 2018 Musk afirmó que nadie lo controlaba en su cuenta de Twitter.

Y parece que era cierto porque el galán publicó esto hace una semana:

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019