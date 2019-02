Dos aviones colisionan en el aire durante práctica de acrobacias en la India

Uno de los pilotos no logró expulsarse de la aeronave y falleció en el accidente.

Se ha dado a conocer que dos aviones Hawk del equipo de acrobacias aéreas "Surya Kiran" de la Fuerza Aérea India colisionaron en el aire durante una práctica en la ciudad de Bangalore.

El ensayo era previo al tradicional show Aero India Show que se celebra desde 1996 y que está programado para llevarse a cabo del 20 al 24 de febrero.

Como pueden apreciar en los videos, la nariz de una de las aeronaves se impactó con la cola de la otra, lo que de forma inmediata provocó que perdieran el control.

VIDEO: The collision of the 2 @Suryakiran_IAF Hawks this morning at 11.50am near the Yelahanka base. pic.twitter.com/BMIAn3oAvv — Livefist (@livefist) February 19, 2019

This crowd sourced video shows the entire sequence of the Surya Kiran crash. One pilot confirmed dead, two others are injured after the mid air collision. https://t.co/HOTdO9U2F4 pic.twitter.com/I026KdJVW8 — Manu (@manupubby_ET) February 19, 2019

Se reporta que dos pilotos lograron salir expulsados de la cabina y caer en paracaídas, mientras que un tercero identificado como Sahil Gandhi no logró salir y lamentablemente falleció en el lugar.

The crash site right next to a fully built up residential area near Yelahanka. #SuryakiranCrash #AeroIndia2019 pic.twitter.com/cL8ucHuVGP — Livefist (@livefist) February 19, 2019

El director de la policía del estado de Karnataka comentó: "Un piloto de la FAI ha perdido la vida desafortunadamente. Los otros dos, heridos, han sido trasladados a hospital, pero dicen que están fuera de peligro. Ningún civil ha resultado herido."

Cabe señalar que a pesar de que menciona que no hay civiles heridos, algunos reportes en redes sociales indican que si hubo al menos dos civiles que resultaron lesionados.

Surya Kiran crash at @AeroIndiashow pilots ejected safely but injured. Two civilians injured too. pic.twitter.com/RYoOku4GWO — Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) February 19, 2019

Hasta el momento, la ministra de defensa del país no ha dado declaraciones sobre este accidente que llega justo antes del arranque de la edición 12 del espectáculo aeronáutico.