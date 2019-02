México: AET decomisa vehículos Uber Van por operar como transporte pirata

La empresa tendrá que esperar para ver si se aprueba su operación.

Recientemente se anunció que Monterrey sería la primera ciudad del continente en contar con Uber Van que ofrece recorridos de furgonetas para 14 pasajeros con precios hasta 85% más económicos que UberX, pero el servicio no tuvo el mejor de los inicios ya que a un día de comenzar operaciones fueron sancionados por las autoridades.

Ahora tenemos que la Agencia Estatal del Transporte y Vialidad (AET) emitió un comunicado al respecto donde señalan que en coordinación con elementos de Fuerza Civil realizaron un operativo para retirar de circulación 10 vehículos Uber Van ya que ofrecían el servicio de transporte colectivo sin contar con una concesión otorgada por el estado.

Además de esto, se menciona que los vehículos de Uber estaban estacionados haciendo base sin contar con el permiso correspondiente, por lo que las unidades fueron infraccionadas y trasladadas al corralón.

La agencia señala que no se condonarán las multas y que se seguirán haciendo operativos de forma aleatoria para buscar detectar este tipo de servicios que operen de forma ilegal.

Futuro incierto para Uber Van

Las cosas no son claras para el futuro de este servicio ya que Jorge Longoria Treviño, titular de la dependencia, comentó que actualmente no hay acuerdo que sostenga su operación legal debido a que la Ley de Movilidad de Nuevo León aún está en análisis y todavía no se aprueba por parte del Congreso del Estado (vía Milenio).

Dicho esto, este viernes comenzará el periodo ordinario de decisiones del Congreso y se espera que se discuta la iniciativa y se encuentre una solución a este asunto.

Reacciones de los usuarios

Algo que llama la atención es que la mayoría de las personas ha mostrado inconformidad contra el operativo de la AET ya que consideran que solo están afectando a los que podrían aprovechar la opción.

En fin, ya veremos cómo avanza este tema en el Congreso y si Uber Van puede regresar pronto a ofrecer sus servicios.