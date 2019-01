Uber Van llega a México, un servicio de furgonetas hasta 85% más barato que UberX

Monterrey es la primera ciudad del continente donde se ofrece el servicio.

Uber ha anunciado el lanzamiento de una nueva opción de transporte en territorio mexicano, se trata de Uber Van que opera a través de la modalidad UberPool pero ofreciendo una furgoneta para 14 pasajeros con recorridos programados (vía Forbes).

Uber Van ha comenzado a operar en Monterrey, convirtiéndose en la primera ciudad del país y del continente en contar con este servicio que ofrece un precio hasta 85% más económico que UberX ya que el costo promedio con el que se iniciará es de 20 pesos.

Así que como ya mencionamos, el servicio se basará en la tecnología de UberPool pero a una escala mayor, con el potencial de sustituir hasta 13 vehículos que se estén trasladando en la misma dirección a la misma hora.

Roberto Fernández del Castillo, director de nuevos productos de movilidad de Uber América Latina, comentó: "Los usuarios no van a esperar más de cinco minutos, para luego saber hacia donde deben a caminar para encontrar la camioneta. Vamos a llegar a no más de un km y se hace un check in con un código qr y empezamos el viaje al destino."

En el sitio oficial pueden encontrar más información, incluyendo las rutas en que estarán operando los vehículos de lunes a viernes de 7:00 AM a 12:00 PM y 3:00 PM a 9:00 PM:

Corredor 1: Cumbres – Las Torres

Corredor 2: Las Torres – Cumbres

Corredor 3: Anáhuac – Las Torres

Corredor 4: Las Torres – Anáhuac

Corredor 5: Santa Catarina – Las Torres

Corredor 6: Las Torres – Santa Catarina

Para solicitar un viaje tendrán que asegurarse de que su punto de partida y punto de destino se encuentran dentro de los corredores mencionados, y por supuesto deben contar con la versión más reciente de la aplicación en iOS o Android.

Fernández mencionó que decidieron comenzar con Monterrey por ser una de las economías más activas de América Latina, además de que es una ciudad que tiene muchos problemas por el tráfico ya que hay muchos autos que traen a solo una o dos personas, pero planean que pronto llegue a otras ciudades.

Un comienzo complicado para Uber Van en Monterrey

Pero las cosas no han sido nada sencillas para Uber Van en Monterrey, y es que apenas a un día del lanzamiento se reportó que la Agencia Estatal del Transporte decomisó 10 unidades debido a que el servicio estaba operando sin contar con una concesión otorgada por el estado.

#Operativo vs #Transporte #Urbano #Pirata denominado #UberVansMiércoles 30 de Enero10 vehículos decomisados por carecer de permiso, con placas particulares y hacer base en lugar no autorizado.Detalles y precisiones en el siguiente post. Posted by Agencia de Transporte y Vialidad de Nuevo León on Wednesday, January 30, 2019

A los vehículos se les aplicó infracción y fueron llevados al corralón, así que estaremos al pendiente de la solución a este asunto y comprobar si el servicio se seguirá ofreciendo de forma regular o será temporalmente suspendido.