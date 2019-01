Terraplanistas de todo el mundo se embarcarán en la más grande aventura de sus vidas en el 2020

Los terraplanistas están organizando un crucero al fin del mundo para el año 2020, al más puro estilo de los piratas del caribe.

Los terraplanistas son personas que creen que la tierra es plana. Bueno, no solamente lo creen, lo defienden con escudo y espada, porque al parecer siguen viviendo en la edad media.

Pero fuera de lo que puedan ellos creer o no, ahora son noticia porque planean una expedición que los llevará a “confirmar” que la tierra es plana y que hay un muro que nos detiene de salirnos al espacio exterior.

Esta expedición se llevará a bordo de un crucero intercontinental donde veremos más fiesta que investigación. Habrá una larga fila de celebridades terraplanistas que disfrutaran de comida de primera calidad, música en vivo, piscinas y hasta olas artificiales para hacer surf.

Lo curioso, es que la tripulación a cargo de este crucero tiene sentimientos encontrados, porque van a llevar a navegar a un montón de gente que cree que la tierra es plana, pero los principios básicos de la navegación marítima se basan en el hecho de que la tierra es redonda.

Por lo que el capitán y el staff deben diferir con lo que se celebra.

"Los barcos navegan basándose en el principio de que la Tierra es redonda. Las cartas náuticas se diseñan con eso en mente: que la Tierra es redonda. Hoy en día, los barcos utilizan GPS y los equipos más avanzados en navegación electrónica. Un moderno sistema de navegación que se llama ECDIS, un sistema de visualización e información de cartas electrónicas que proporciona una gran mejora en la seguridad de la navegación”

Dijo Henk Keijer, ex capitán de barcos de crucero, para una entrevista para The Guardian. pero los terraplanistas no están de acuerdo, ya que uno de sus principios es que la tierra es plana y alrededor de esta se encuentra un muro de hielo que impide que el agua y los humanos se salgan sin querer al espacio. Aunque no explican como es que las aves no se salen del planeta.

Su modelo de la tierra se basa en que el “polo norte” se encuentra en el centro del “disco” que es la tierra y alrededor de toda la tierra se encuentra la Antártida, que sirve como un muro que nos salva de morir a la deriva en el espacio.

Este crucero se lanzará a conocer el muro anti espacial (Termino que me acabo de inventar) en el 2020 organizado por la Conferencia Internacional de Flat Earth, la cual se encargará de reunir a celebridades de la talla de Tila Tequila y de Kanye West, unos de los terraplanistas más famosos, para que sean de los primeros en conocer el muro anti espacial (De nuevo, me lo acabo de inventar).