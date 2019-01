¡Lo hicieron! China logra llegar al “otro lado” de la Luna en un histórico alunizaje

China se convirtió en la primera nación en alunizar una nave espacial en el “otro lado” de la Luna. El país envió un rover desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang a principios de diciembre, y ahora logró alunizar con éxito.

La hazaña es inédita, puesto que se convirtió en la primera sonda en alunizar en el lado opuesto de la luna. Básicamente, según informa CGTN y la prensa internacional, descendieron a un cráter en el lado de la Luna que siempre está alejado de la Tierra.

Se trata de una importante hazaña tecnológica para el país, y pone a China en una categoría de élite en el logro de vuelos espaciales. Revisa estas imágenes:

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/KVCEhLuHKT pic.twitter.com/BiKjh7Fv22

— China Xinhua News (@XHNews) January 3, 2019