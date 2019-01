La versión 5.0 de Linux se adelantará y podría liberarse a fin de mes

En diciembre del año pasado se lanzó la versión 4.20 de Linux. Todos imaginaron que luego de ella, vendría alguna continuación en la línea del “cuatro”. No obstante, Torvalds confirmó que oficialmente lanzarán la 5.0.

Linux es un kernel sólido y es la base de muchos sistemas operativos. Por más de que sus versiones tengan números pequeños, en ningún caso significa que esté poco pulido. Sobre esto, se refirió Torvalds, quien dejó claro que en un modelo de desarrollo incremental como el de Linux los números de versión no tienen sentido.

Al parecer al fundador de Linux tampoco le gustan las numeraciones largas, por eso que el desarrollo de lo que iba a ser Linux 4.21 se ha transformado con el lanzamiento de la primera RC en Linux 5.0. Muy Linux rescató sus últimas declaraciones al respecto:

“Si quieren alguna una razón oficial, me quedé sin dedos para contar, por lo que la 4.21 se convirtió en la 5.0. No hay una buena numerología de objetos de Git esta vez y tampoco hay ninguna característica particular importante para el cambio de numeración. Así que, pueden volverse locos e inventar su propia razón por la cual llega la versión 5.0”.