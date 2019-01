Christian Bale agradece a Satán por su Globo de Oro e internet enloquece

Christian Bale no sólo es uno de los mejores actores vivos sobre el planeta. Parece que también es un genio conceptual para encontrar formas de volverse una sensación viral con la ayuda de Satán.

Resulta que el histrión tomó por asalto a la red. Todo gracias a su discurso cuando ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia por la película VICE. Ahí el actor fue poco convencional y terminó agradeciendo a Satán:

Como bien señalan varios medios. En el contexto de sus palabras en realidad Christian Bale parece que más bien comparó a Dick Cheney con Satán.

En VICE, Bale interpreta a Cheney, vicepresidente de Estados Unidos durante la administración de Bush. Y en su discurso no faltaron los adjetivos cómicos para referirse al político.

Sin embargo internet ha tomado en sentido estricto literal sus palabras y hasta la Iglesia Satánica ha respondido. Alabando a Christian Bale:

To us, Satan is a symbol of pride, liberty and individualism, and it serves as an external metaphorical projection of our highest personal potential. As Mr. Bale's own talent and skill won him the award, this is fitting. Hail Christian! Hail Satan! https://t.co/ILuK8TFZXi

— The Church Of Satan (@ChurchofSatan) January 7, 2019