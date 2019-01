Golden Globes 2019: Spider-Man, Netflix y Queen arrasan con los premios

Los Golden Globes 2019 iniciaron su ceremonia con premios sensatos. Y acabó en algo casi impredecible.

La noche de este 6 de enero de 2019 se realizaron los tradicionales Golden Globes 2019. Esta ceremonia usualmente se considera como la antesala de los Premios Óscar; y siempre funciona como punto de referencia sobre las tendencias.

Sin embargo para este año no sabemos que esperar. Muchos de los nominados fueron una sorpresa y el resultado final de la premiación lo fue aún más. Pero hay grandes noticias para los amantes de los cómics, las películas exclusivas de Netflix y el rock clásico.

Si siguieron la ceremonia en vivo habrán constatado, tal como marca el sitio web oficial de la ceremonia; que Spider-Man: into the Spider-verse, se llevó el galardón a la mejor película animada. Superando a The Incredibles II e incluso Isle of Dogs. Las favoritas en esta categoría.

Netflix también dio de que hablar, ya que ROMA, la película escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, exclusiva de esa plataforma; se llevó el Globo de Oro a la mejor película extranjera. Y también como mejor director.

First Man, la bio-pic de Neil Armstrong se ganó uno de los Golden Globes 2019 por la mejor banda sonora. Y hasta ahí todo iba relativamente sensato.

Pero en dos de las ternas más relevantes: mejor actor de de drama y mejor película, sucedió algo que para muchos aún resulta incomprensible.

Rami Malek terminó ganando el premio como mejor protagónico, encarnando a Freddie Mercury; y Bohemian Rhapsody ganó como el mejor drama del año.

¿Será esto lo mismo que sucederá en los Óscar?