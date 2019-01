Actor de Black Mirror: Bandersnatch abandona redes sociales por culpa del público

La realidad imita a la ficción, y viceversa.

Black Mirror: Bandersnatch sigue haciendo ruido en la comunidad digital y sus reacciones se han cobrado ya su primera víctima en redes sociales: el actor Will Poulter.

El chico, encargado de interpretar a Colin Rittman, acaba de publicar en su cuenta oficial de Twitter un anuncio inesperado.

En donde revela que debido a las reacciones tóxicas que han tenido los usuarios contra él; ha decidido abandonar sus redes sociales:

Hay cosas positivas que se pueden disfrutar, y también hay situaciones inevitablemente negativas que es mejor evitar. Es un equilibrio por el que llevo tiempo batallando, y por el bien de mi salud mental, siento que ha llegado el momento de cambiar mi relación con las redes sociales.

Son las palabras con las que Poulter agradece todo lo que pasó a raíz de Black Mirror: Bandersnatch. A la par que marca su despedida por todo el odio que aparentemente recibió.

Sin embargo no es tan difícil comprenderlo. En su momento de mayor efervescencia la película interactiva detonó cientos, si no es que miles de memes. Y un porcentaje importante iban dirigidos a atacar al personaje de Will Poulter y su rostro:

El actor deja entrever que tal vez volverá en el futuro. Pero no lo veremos en un rato.