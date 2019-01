Confirman que Ben Affleck dejará de ser Batman

Hay noticias importantes para los fans del Caballero de la Noche, y es que un reporte de Deadline parece confirmar los rumores que han estado circulando desde hace tiempo: Ben Affleck dejará de interpretar el papel de Batman.

El sitio señala que tras meses de especulaciones pueden decir que Ben Affleck ya no será Batman/Bruce Wayne debido a que la nueva película del superhéroe se enfocará en una versión más joven del protagonista.

Y aunque aún no hay información oficial, el mismo Ben Affleck ha publicado un tuit que parece indicar que dejará la capucha ya que no desmiente e incluso menciona que está emocionado por la nueva película y por ver la visión de Matt Reeves hacerse realidad.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO

— Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019