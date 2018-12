Xbox: Estos son los juegos "gratuitos" de Games with Gold para enero de 2019

Incluyendo Celeste, Far Cry 2 y más.

Microsoft ha anunciado los juegos del programa Games with Gold de Xbox correspondientes a enero de 2019 donde se incluyen títulos como Celeste y Far Cry 2.

Como sabrán, estos son los juegos que pueden descargar "gratis" si es que cuentan con suscripción al servicio Xbox Live Gold.

Dicho esto, a continuación tienen los Games with Gold de Xbox para el mes próximo:

Xbox One

Celeste -Disponible todo el mes – Precio regular de USD $19.99

-Disponible todo el mes – Precio regular de USD $19.99 WRC 6 FIA World Rally Championship – Disponible del 16 de enero al 15 de febrero – Precio regular de USD $49.99

Xbox 360

Lara Croft and the Guardian of Light – Disponible del 1 al 15 de enero – Precio regular de USD $14.99

– Disponible del 1 al 15 de enero – Precio regular de USD $14.99 Far Cry 2 – Disponible del 16 al 31 de enero – Precio regular de USD $19.99

Cabe recordar que como es costumbre los dos títulos de Xbox 360 se pueden jugar en Xbox One a través del programa de retrocompatibilidad.

Y por si se les ha pasado, recuerden que aún tienen varios días para descargar la mayoría de los Games with Gold de este mes de diciembre incluyendo QUBE 2, Never Alone y Mercenaries: Playground of Destruction.

Y bien, ¿qué les parecieron los juegos gratis de Xbox Live Gold para enero?