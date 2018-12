Pokémon Go al fin permite duelos en tiempo real contra entrenadores

La espera al fin ha terminado. Cuando los amigos de Niantic revelaron al mundo el futuro lanzamiento de Pokémon Go en 2016 todos esperaban una función básica que estuvo ausente durante años: los duelos entre entrenadores.

Sí, con el paso de los meses y luego del furor inicial el título se fue puliendo considerablemente. Incluso había peleas. Pero faltaba un buen encuentro PvP en tiempo real. Eso ahora es posible.

El anuncio se dio mediante un comunicado oficial. En donde también se explican las generalidades sobre el funcionamiento del sistema.

De inicio no cualquiera podrá entrar a los duelos. Los jugadores nuevos tendrán que formar algo de experiencia.

Ya que requieren llegar por lo menos al nivel 10 para poder desbloquear esta función de encuentros. Pero eso es sólo el primer obstáculo.

Attention: Level 10 will be the lowest level of Trainers that can access this feature. For Trainers levels 10 and below, we encourage you to keep catching Pokémon and exploring the world of Pokémon GO! We have no doubt that you’ll be a level 10 Trainer in no time!

— Pokémon GO is ready to #GOBattle❗ (@PokemonGoApp) December 13, 2018