PlayStation Store tiene Venta Flash con ahorros de hasta el 70%

Ya pasó el Black Friday pero no se preocupen ya que Sony Interactive Entertaiment ha anunciado una promoción en PlayStation Store, se trata de una nueva Venta Flash que estará disponible solo por este fin de semana.

La venta especial tendrá descuentos en juegos para las consolas PlayStation 4, PlayStation 3, PS Vita y hasta para PSP, incluyendo algunos como Amnesia: Collection, Assassin's Creed The Ezio Collection, Battlefield 1, BioShock: The Collection, Bully, Dead Rising 2, Dragon Age: Inquisition, Hitman – Game of the Year Edition, L.A. Noire, Mafia III, Need for Speed, The Sims 4, Titanfall 2, Watch Dogs 2 y más.

Los descuentos estarán activos hasta el próximo lunes 3 de diciembre, y a continuación pueden ver la lista completa de juegos con rebaja para PlayStation 4:

En este enlace pueden ver el resto de descuentos, y por acá pueden ir directo a PlayStation Store a hacer las compras.

