Pila de Oro 2018: Tenemos a la ganadora a mejor serie del año

Nunca dudes del poder de los memes.

Ha llegado la hora de mostrar a nuestro ganador a la Pila de Oro 2018 a la mejor serie del año. Si visitaron nuestra entrada original con los nominados recordarán que la ternas lucía bastante reñida en apariencia.

Hubo algunas producciones memorables y excepcionales que quedaron fuera por no tener un vocación geek, tecnológica o viral. Pero aún así entre las competidoras se inició una votación muy cerrada.

En los primeros días Better Call Saul y su cuarta temporada se apuntaba como la favorita de nuestros lectores.

Pero luego, en un giro inesperado, Luis Miguel: La Serie comenzó a tomar cada vez más fuerza. Hasta convertirse en la ganadora de la Pila de Oro 2018 a la mejor serie, con el 36% de los votos.

Convertido en material permanente de memes y con un villano excepcional como resultó ser Luisito Rey. Esta producción popularizada gracias a Netflix se volvió una sensación absoluta en América Latina.

De hecho gracias a ella Luis Miguel se vio beneficiado de un segundo aire en su carrera artística. Mismo que tiraría a la basura de inmediato para el deleite viral de las redes sociales.

La producción de AMC con nuestro abogado favorito quedó en un digno segundo lugar con el 24%; perseguido no muy lejos por The Haunting of Hill House, con el 15%.

2018 fue un gran año de series. Todas las de las lista merecen verse.