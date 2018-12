Alguien editó Interstellar para meter a Elon Musk y se volvió una parodia hilarante

Amada por unos, odiada por otros, Interstellar se mantiene como una película divisiva entre los fans de las películas espaciales. El principal punto de reproche es la sensación de que le falta algo para legendaria y no sólo entretenida. Tal vez ese algo es Elon Musk.

O al menos eso es lo que piensa @KaziooFX, quien al parecer tenía tanto tiempo libre que decidió tomar algunas escenas del filme; y poner la cara de Elon Musk sobre las escenas de Matthew McConaughey:

This took me much longer than it should:

Replaced Matthew McConaughey with @elonmusk in Interstellar.

Enjoy! #SpaceX https://t.co/SxQ7PUukQD

— Kazioo (@KaziooFX) December 18, 2018