Clonar gatitos es la nueva apuesta de una compañía china: pronto nacerá uno

Esos pequeños gatitos, modificados y clonados a tu antojo.

El negocio de mascotas ha cambiado rotundamente en los últimos años con los avances de la ingeniería genética. Ahora, China verá nacer sus primeros gatitos completamente clonados y podría ser la explosión de un nuevo rubro.

La empresa de biotecnología Sinogene de Beijing mencionó que está usando la misma tecnología que se usó para clonar a la oveja Dolly, para clonar a un gato, el primero del país. Se espera que nazca en marzo de 2019.

¿Qué es lo novedoso? Realmente no mucho, puesto que la clonación de animales es un hecho hace tiempo. Sin embargo, la noticia es la corroboración de que cada vez más gente quiere obtener mascotas “personalizadas”.

Por ejemplo, en Corea del Sur, la Fundación Sooam en conjunto a la empresa Not You But You, realiza réplicas de perros que hayan muerto. De hecho dan todo un manual para que el usuario entregue el material genético adecuado (ve esto).

Lo de clonar perros también es un hecho para Sinogene, que ofrece un servicio de este tipo por 380,000 yuanes. Zhao Jianping, gerente general de la firma, dijo que ha recibido alrededor de 20 clientes hasta ahora y que se tarda de seis a 10 meses para clonar un animal.

Junto con tener a un animal “personalizado”, Lai Liangxue, un asesor de tecnología para Sinogene, dijo que, controlando los genes de los animales, se puede mejorar su salud o modificarlos para que sean animales de laboratorio con los que se hacen pruebas.